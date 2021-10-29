В сети появились видео с кадрами пыток и изнасилований заключённых из Саратовской области, причём в запасе ещё таких же материалов из системы ФСИН, далеко не только саратовской, море разливанное. Человека, который эти кадры скопировал и выложил на всеобщее обозрение, объявили в розыск и, поскольку он покинул пределы страны, готовятся объявить в международный розыск. При этом разыскивают его с формулировкой: «за неправомерный доступ к компьютерной информации». То есть никаких подделок, никакой фальсификации, записи настоящие, просто в местных МВД были уверены, что их никто, кроме «своих» и тех, для кого эти записи были предназначены (кто это, кстати, и для чего им была нужна вся эта несусветная жуть?), не увидит.

Тогда возникает вопрос совсем не к белорусскому программисту, который всю эту гору компромата скопировал и передал правозащитникам, а совсем к другим людям. Там уже возбуждено несколько дел, но что-то подсказывает, что всё сведётся к показательному наказанию нескольких «стрелочников» за то, что попались, и все дела, кроме того, которое будет возбуждено в отношении программиста, быстро заметут под сукно. Иначе такую мафию по всей системе ФСИН, а то и не только по ней, придётся выжигать… Кому это надо? И кто вообще может заставить профильные ведомства до конца всё раскопать, всех, кого надо, покарать, всех, кто этого заслуживает, вычистить из системы с волчьими билетами, а программиста-разоблачителя наградить?

Повторим для идиотов и слабослышащих. Не посадить. Не убрать — каким угодно способом, чтоб и следа от него не осталось. Не заставить заткнуться на веки вечные, скрыв и уничтожив улики. А наградить — показательно, на всю страну, как героя, которым он в данном случае и является. А то, оказывается, наши доблестные правоохранители не только могут в своей среде ОПГ организовывать, а также чёрт знает кого крышевать и им сладкую жизнь в заключении обеспечивать, как Цеповязу — убийце из банды Цапков и таким, как он, но и для фильмов ужасов материалы на потоке у себя снимать. Очень радует. Демократия на марше. Гаитянские тонтон-макуты, иранский «Басидж» и Ежов с Ягодой, Абакумовым и Кобуловым отдыхают…