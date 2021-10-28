Поговорим о наших военных потерях

Реальных.

Каждый день заражается несколько сот тысяч человек.

Осознать этот факт не так уж трудно: к примеру, в ленте вчера проходил комментарий о ковидных смертях завотделом ГКБ№4 города Иваново. Она сказала, что у них от 180 до 250 госпитализаций в день. Дальше нужно подумать, какой процент заболевших уезжает в больницы, прибавить к городу — область, а потом вспомнить, сколько у нас регионов в России.

Да что там Иваново, если в Москве каждый день забирают минимум полторы тысячи человек при формальном числе зараженных в пять-семь тысяч. Что же, госпитализация нужна одной четверти инфицированных? Смешно и говорить.

Так что заболевает у нас в день тысяч 300, а может и больше.

Далее, умирает в день, как говорят толковые демографы, около 3 тысяч человек.

Официальную информацию оперштаба каждый раз вдвое умножает официальная же сводка Росстата, ну а сводку Росстата еще умножает статистика избыточной смертности, которая и сообщает нам окончательные сведения о том, что случилось.

И можно сколько угодно спорить о том, сколько из этих людей умерли «от ковида» (удушье), сколько — «от последствий ковида» (общее разрушение организма после вируса), а сколько — «из-за ковида» (когда скорая не приехала и мест в больнице нет, поскольку все забито непривитыми), но это дискуссия узкоспециальная.

В любом случае, из-за эпидемии у нас уже 800 000 человек избыточной смертности с весны 2020, а в начале 2022 — будет миллион.

Это новый 1914 год.

Народное равнодушие к этим кошмарным потерям ужасно. Ковид-диссидентская и антиваксерская шиза, орущая в комментариях у каждого разумного человека свой конспирологический бред, невменяема и невыносима.

Нам еще предстоит долго думать о том, почему все самое темное, мутное, скверное, что есть в современных русских людях, выразилось именно в готовности болеть и умирать, активно заражая и убивая других, и отправляя под откос медицинскую систему, но ни в коем случае не прививаться и не соблюдать никаких мер предосторожности.

В коллективном бессознательном произошел какой-то прорыв средневековья.

Но и меры, вводимые сверху, есть за что критиковать. За их бесконечную половинчатую либеральность.

Нам, конечно, нужна всеобщая обязательная вакцинация.

Вакцинация, привязанная к местам учебы, работы, получению документов и передвижению людей, чтобы антиваксеры могли свободно действовать только в тайге.

Иного метода наша государствоцентричная Россия не понимает.

Там, откуда начальство ушло, немедленно поселяются заряженная по телевизору вода, питье мочи, торсионные поля с пушками-облучателями, зловещие вышки пять-джи, шапочка из фольги и борьба с «жижей».

Поселяется коллективный «хлыст», сектантский «корабль».

Отдельно замечу, что либеральная интеллигенция, как будто бы ведущая непримиримую борьбу с Путиным-Гитлером и кровавым режимом, вся мгновенно привилась Спутником чуть не в январе 2021 года. А теперь уже и перепривилась.

И что же? Никто из них от ковида не пострадал.

Один критик из Саратова, умерший еще до вакцин, да еще одна пожилая дама, прикованная к постели. И все.

Потому что эти люди себе не враги. Они свой интерес знают, и он состоит вовсе не в том, чтобы проповедовать шизу из анонимных рассылок, а потом забивать реанимации.

И можно, конечно, было бы сказать: ну, мол, раз не хотят, то это их дело. Я на всю жизнь запомнил, как Латынина высказалась насчет наводнения в Новом Орлеане: умные уехали, а глупые утонули.

Но это отвратительный взгляд на мир, не надо его подхватывать.

И, главное, эпидемия устроена таким образом, что в ней нет права на частный выбор. Пока шизики продолжают антиваксерствовать и соблазнять этим простецов — больницы будут переполнены, врачи будут работать на линии фронта, скорые — ехать часами, кладбищенский бизнес будет жить что твой билл гейтс и уоррен баффет, вирус будет мутировать, а ограничения не кончатся никогда.

Поэтому наш «кровавый режим» хоть раз в жизни должен проявить себя так, как его видят другие, — и всех заставить привиться.

Война должна закончиться, а национальное самоубийство нужно остановить.