Стриминг хотят разучить материться

Роскомнадзор предложил запретить мат в онлайн-кинотеатрах. Пока на уровне зондирования, но Роскомнадзор в последнее время не очень-то и пустослов. Да и в Госдуме идею поддержали разве что не радостными матами. Александр Хинштейн тут же заявил, что отсутствие ограничений провоцирует стриминги «производить продукт заведомо провокативный».

И вот при всем желании не поспоришь: что ни включи — мат матом погоняет, и актеры сквернословят, словно дети-плохиши — абсолютно без чувства меры, а просто изнемогая от жажды пропустить сквозь рот матерный поток погуще да посочнее. Собственно, дети в стримингах тоже особо не сдерживаются: в том же «Подслушано», как и всегда у Куликова, речь современных подростков передана просто идеально натурально, и с точки зрения реализма — это изумительная работа, а вот по меркам морали — возможно, кошмар.

Как говорят у нас в стране, мы прекрасно знаем по роликам, например, с видеорегистраторов. И из речи мат не выкинешь; по крайней мере, в короткий срок. Так что абсолютный запрет на экранный мат — мера с явным перебором. Но как стартовая точка для торга, с целью серьезного фильтрования грязнеющих с каждым днем сценариев — сгодится вполне. Без мата вообще — обойтись сложно. Но без необоснованного — и можно, и нужно. Это не гарнир, а приправа — сыпать нужно редко и точно к блюду. Это серебряная пуля, которую нужно беречь как каждый раз уникальную фигуру передачи экспрессии для кино и как спасительный клапан для выплеска лишних эмоций в экстренных случаях жизни.

Но только так. Иначе девальвация и деградация, пока удобные матерные слова не заменят все остальные.