У фильмов начались задержки

Любителям кино стоит добавить в быстрый доступ прокатный календарь — там начались переносы, а как показала практика, сетка рушится с эффектом домино: одни фильмы цепляют другие, и долгосрочное планирование кинопоходов сейчас штука ненадежная.

Universal уже отложила релиз «Дома Gucci» Ридли Скотта с 25 ноября до 2 декабря. Фильм «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта сместился с 11 ноября на 25 ноября. Ожидаемый многими «Спенсер» Пабло Ларраина для новой даты облюбовал 9 декабря, а фильм Григория Добрыгина «На близком расстоянии» — перенесен «на далекое время». Новая дата — 2 декабря.