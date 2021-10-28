У фильмов начались задержки

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Долгожданные съемки эротического бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» стартовали 1 декабря 2013 года. Об этом лично сообщила Дана Брунетти – продюсер проекта. Она выложила в свой инстаграм фотографию со съемочной площадки. Подпись под изображением гласила: «Началось». Напомним, что в [Читать...]
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1. «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» (-/1/110/15,7/15,7). 2. «Бой с тенью-3: Последний раунд» (-/1/5/5,9/5,9). 3. «Война Богов: Бессмертные» (1/2/75/2,8/13,7). 4. «Кот в сапогах» (2/4/30/1,7/46,1). 5. «Аноним» (-/1/30/0,9/0,9). 6. «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» (3/3/140/0,5/8,2). 7. «Время» (4/4/40/0,3/14). 8. «11 [Читать...]
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Постепенно собирается программа Венецианского кинофестиваля. Источники сообщают, что одной из премьер станет фильм «Спенсер». Картина Пабло Ларраина расскажет о сложной поре в жизни принцессы Дианы, когда она в начале 90-х решила развестись с принцем Чарльзом.Сыграет принцессу Кристен Стюарт, [Читать...]
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Никогда, а тем более в кризис, человек, чья работа – увольнять людей, не вызывает ни малейшей симпатии. Однако фильм «Мне бы в небо», где герой Джорджа Клуни как раз и является вестником мрачных новостей, доказывает обратное. В этом [Читать...]
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1. «Дневник слабака-2» (-/1/21/24,4/24,4)*. 2. «Запрещенный прием» (-/1/82/19/19). 3. «Области тьмы» (1/2/27/15,2/41,2). 4. «Линкольн для адвоката» (4/2/40/13/28,9). 5. «Ранго» (2/4/135/9,8/106,3). 6. «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес» (4/3/70/7,6/72,5). 7. «Пол: Секретный материальчик» (5/2/40/7,5/24,6). 8. «Красная шапочка» (6/23/42/4,3/32,4). 9. «Меняющие [Читать...]