Самый коммерчески успешный фильм года в мире — о современной истории Китая

Самым кассовым фильмом 2021 года стала военная драма «Битва при Чосинском водохранилище». Она собрала в мире $833 млн при бюджете $200 млн. На втором месте — опять же китайская комедия «Привет, мам» ($821 млн). При этом третий в мире — «Форсаж 9» при схожем с лидером бюджете собрал $717 млн. Однако, всё не так просто.

Дело в том, что иностранные фильмы получают с проката в Поднебесной только 25% (за исключением совместных, где доля составляет 43%). Таким образом, реальные доходы тех же голливудских студий от самого крупного рынка невелики и не всегда позволяют выйти на самоокупаемость. Но главное даже не в деньгах.

Фильм «Битва при Чосинском водохранилище» рассказывает об одном из эпизодов Корейской войны зимой 1950 года, о сражении 9-го корпуса китайских народных добровольцев с корпусом ООН, состоявшим из американцев и британцев. То есть картина о локальном конфликте оказалась у национального зрителя в сотни раз популярнее, чем в России «Подольские курсанты», «Ржев», «Т-34», «Брестская крепость» и другие в целом неплохие киноленты, посвящённые самой масштабной в мире войне.

В чём же дело? Снимаем плохо? Продвигаем плохо? Или просто зритель у нас совсем забыл о том, что такое родная история?