{ 28 октября 2021 }

Самый коммерчески успешный фильм года в мире — о современной истории Китая

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Самым кассовым фильмом 2021 года стала военная драма «Битва при Чосинском водохранилище». Она собрала в мире $833 млн при бюджете $200 млн. На втором месте — опять же китайская комедия «Привет, мам» ($821 млн). При этом третий в мире — «Форсаж 9» при схожем с лидером бюджете собрал $717 млн. Однако, всё не так просто.

Дело в том, что иностранные фильмы получают с проката в Поднебесной только 25% (за исключением совместных, где доля составляет 43%). Таким образом, реальные доходы тех же голливудских студий от самого крупного рынка невелики и не всегда позволяют выйти на самоокупаемость. Но главное даже не в деньгах.

Фильм «Битва при Чосинском водохранилище» рассказывает об одном из эпизодов Корейской войны зимой 1950 года, о сражении 9-го корпуса китайских народных добровольцев с корпусом ООН, состоявшим из американцев и британцев. То есть картина о локальном конфликте оказалась у национального зрителя в сотни раз популярнее, чем в России «Подольские курсанты», «Ржев», «Т-34», «Брестская крепость» и другие в целом неплохие киноленты, посвящённые самой масштабной в мире войне.

В чём же дело? Снимаем плохо? Продвигаем плохо? Или просто зритель у нас совсем забыл о том, что такое родная история?

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Умер самый старый в мире клоун

    2. Умер самый старый в мире клоун

    Самый старый в мире клоун Флойд Крикмор ушел из жизни в возрасте 98 лет. Артист, известный под сценическим прозвищем Creeky, умер в своем доме в городе Биллингс, штат Монтана, США. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. О кончине артиста [Читать...]


  2. Самый неотразимый мужчина в мире

    3. Самый неотразимый мужчина в мире

    Начинающий индийский актер театра и кино и модель Рохит Кханделвал завоевал титул Mr.World 2016 на ежегодном конкурсе, финал которого состоялся 19 июля 2016 года в Саутпорте, Великобритания. На мужском аналоге «Мисс Мира» 26-летний Рохит обошел 46 финалистов и [Читать...]


  3. Самый длинный рок-н-ролл в мире

    4. Самый длинный рок-н-ролл в мире

    Группа «Рок-синдром» выпустила в свет рок-оперу из сказки «Конек-Горбунок» Петра Ершова 22 апреля 2016 года. Для создания произведения использовался полный текст сказки Ершова. Релиз осуществила компания «Союз Мьюзик». Примечательно, что рок-н-ролльный «Конек-горбунок» был записан еще в 2011 году, [Читать...]


  4. Математики нашли три «революции» в истории современной музыки

    5. Математики нашли три «революции» в истории современной музыки

    Группа ученых из Великобритании в сотрудничестве с веб-сервисом Last.FM проанализировали эволюцию популярной музыки с 1960 по 2010 годы в США. В качестве основных параметров композиций авторы рассматривали смену аккордов в гармонии, а также тембральный окрас, сообщает портал «N+1». [Читать...]


  5. Самый дорогой российский фильм

    6. Самый дорогой российский фильм

    Самым дорогим в истории России станет фильм Роскосмоса и Первого канала о полёте в космос. Это похоже на большие советские проекты, например, «Война и мир» Бондарчука, где деньги не считали. По сути, государство делало фильм, который не собиралось [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»