Кейт Уинслетт сыграет военного корреспондента

Брать идеи, освоенные русскими режиссерами и продюсерами, становится, похоже, новым голливудским трендом. Том Круз полетит на орбиту повторять путь Юлии Пересильд, а Эллен Кёрас снимет фильм о военных корреспондентах, которых уже сделал киногероями Сергей Мокрицкий.

Речь, правда, о совершенно разных корреспондентах. Отечественная картина «Первый «Оскар» посвящена операторам, снявшим документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». В центре внимания американского проекта — модный фотограф и военкор Ли Миллер, снимавшая уже финальную фазу войны — освобождение Парижа, а также концлагерей Освенцим и Дахау. Разница очень характерная даже здесь.

Зато состав внушительный: кроме Кейт Уинслетт, сыграют Джуд Лоу, Марион Котийяр, Джош О`Коннор и Андреа Райзборо. Съемки стартуют лишь в следующем году. Что касается премьеры «Первого Оскара», то она была запланирована на февраль — к юбилею выхода «Разгрома…», но в связи с ковидными ограничениями может немного сместиться.