Продолжаются перестановки в московских театрах. Сергей Женовач уступил место Константину Хабенскому на посту худрука МХАТ им. Чехова — коллеги, искренне поздравляем! Комментировать тут особо нечего.

А вот назначение на должность гендиректора другого МХАТ, уже Горького, Владимира Кехмана — это интересно. На этом месте поподробнее.

Когда-то неплохие отношения связывали Эдуарда Боякова и одного из самых «культурных» чиновников АП Сергея Новикова. Место свое Бояков получил именно благодаря им. Теперь Кехман — успешно поработавший с Новиковым над оперой «Опричник» в Михайловском театре. Разумеется, приветствуем назначение проверенных и талантливых людей в знаковые театры, но все больше убеждаемся в предположении, что МХАТ им. Горького формируется под Сергея Новикова.

Второй вариант — Кехман выступает невольной страховкой от потери влияния на театр — на случай увольнения Боякова, о чем говорят все увереннее. Новость, как ни крути, неплохая.