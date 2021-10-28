Пословица про семь нянек обрела неожиданное прочтение

Неожиданный и запоздалый подарок к свадьбе преподнесла Ксения Анатольевна Алишеру Моргенштерну. Разобранное на цитаты интервью ожидаемо попало на вентилятор, особо крупные куски забрызгали до власть держащих. Если вкратце, то эпатажный рэпер выразил недоумение традиции отмечать День Победы. Быстро опомнившись, он извинился — но в этом случае и повинная голова может пострадать.

Учить Моргенштерна вызвался Александр Школьник: в своем инстаграме директор Музея Победы пригласил музыканта на экскурсию для ликвидации патриотической безграмотности. Хоть и сделано это хайпа ради, можем только поддержать, и даже не ради просвещения одного не умеющего держать язык за зубами рэпера. За годы творчества Алишер оброс внушительной массой фанатов, и патриотический вояж может привлечь в Музей массу новых посетителей, подчас не обремененных правильными моральными настройками.

И вроде все хорошо, и страсти улеглись, но одна червоточина не дает нам покоя. Александр Яковлевич делает абсолютно правильные вещи, на своем посту успешен и пользуется заслуженным уважением. Жаль только, что лауреат президентской премии, мощно воспитывая чужую молодежь, забывает о своей.

Супруга директора одного из самых важных в стране музеев его чувств, похоже, не разделяет. Сейчас без иронии — пока муж рассказывает о великом подвиге, который совершил народ России, его супруга Юлия в соседних сториз говорит о «Рашке», славной своими… роллами. Теперь подписчики популярного фудблогера (около 700 тысяч человек) наверняка выучили, как называется их страна.

Может, есть смысл делать сразу групповую экскурсию?