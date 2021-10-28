Высказался о скандале в «Ельцин-центре», где рокер Самойлов сказал организаторам в лицо то, что думал о продвигаемых ими идеях, их работе и немного о них самих и их кумире, светоче и путеводной звезде, Владимир Владимирович Познер. Скаламбурил, как он умеет, изящно, с истинно французским юмором настоящего европейца франко-американского разлива, предложив переименовать группу «Агата Кристи» в «Агафью Кристи», поскольку нынешнее её название нерусское, да и рок как таковой явление не самое русское. Хотя как раз об этом в «Е-центре» речь вообще не шла. А шла обо всех тех, ныне легитимных явлениях современного западного образа жизни, за которые в не столь давние времена в Европе людей казнили без особых рассуждений, а в США пристреливали и вешали на месте.

При этом ни там, ни там на нашу, пока что в меру патриархальную (читай — пока ещё нормальную) родину никто не оглядывался. Сами управлялись. Но такая уж им выпала стезя, по пути превращения в филиал Чёрной Африки, Большого Ближнего Востока и Пылающего Континента, впасть в крайние формы своих собственных извращений и начать ими примучивать весь остальной мир, то ли для собственного удобства, как и положено делать просвещённым белым и, вспоминая Обаму, небелым людям при встрече с неразумными туземцами, то ли пытаясь превратить его в подобие самих себя из привычного им всем инстинкта миссионерства. Не огнём, мечом, крестом и Библией, так грантами, лекциями и прочим агитпропом, а также санкциями. В рамках либеральных теорий и такой же практики.

Чего вдруг Владимир Владимирович, человек более чем взрослый и умудрённый большим жизненным опытом, решил в этой ситуации на рокера наехать, да ещё столь причудливо и абсолютно не по теме, сказать трудно. Может, ему за Ельцина обидно стало. Или за геев. Или и за Ельцина, и за геев, и за западные ценности, к которым было высказано недопустимое по его представлению неуважение, одновременно. А скорее всего, пришёл в голову каламбур, который показался смешным, насчёт Агаты и Агафьи, вот он его и высказал, пока тот не забылся. Не пропадать же хорошей шутке! Что тоже очень по-французски. Так и ребята из «Шарли Эбдо» любили и до сих пор любят шутить. И им тоже кажется, что это смешно. Такой специальный, особо тонкий галльский юмор. Не для всех.

Что до сути дела, Агата и Агафья суть одно и то же имя, только первая форма — европейская латинизированная, производная от исходной, греческой, которая в русском языке исторически более традиционна, хотя употребляются обе сейчас редко. Только Агата в России имя в настоящее время более городское, а Агафья — деревенское. Так что менять в названии группы нечего. Ежели же именитый, маститый и увенчанный всеми мыслимыми и немыслимыми телевизионными лаврами Владимир Владимирович хотел рокера обозначить исконно-посконным русопятым козлом и всячески опустить, так мог бы так прямо и сказать, что не фиг всяким там, со своим свиным рылом, соваться к цивилизованным людям в их калашный ряд. Баре тамошние лучше знают, чему надо холопов учить!

Что забавно, сама Агата Кристи, именем которой названа помянутая группа, она же леди Маллоуэн, дама в высшей мере культурная, светская и воспитанная в викторианскую эпоху, от нынешних «европейских ценностей» скорее всего пришла бы в неописуемый ужас. Не случайно её книги в современной Европе курочат, цензурируя, почём зря и меняя их неполиткорректные по нынешним временам названия. Впрочем, ей пока что ещё повезло больше, чем Киплингу, которого нынешняя толерантно-либеральная западная сволочь вообще отменила, как и много кого ещё. Ну, тут кому что мило. Хотя бы у нас пока ещё до этой стадии маразма не все дошли, хотя «Е-центр» и его команда стараются, продвигают как могут. Впрочем, теперь их дело не до такой степени безнадёжно, как кажется. Познер и его чувство юмора с ними.