Странные рыбы и прочие существа водятся на дне океана, в вечной темноте. Там у них свой мир, им там комфортно. Выглядят жутко, ведут себя, с точки зрения существ, привыкших жить на свету, удивительно и вообще, единственно, где органичны — в зоологических музеях. В засушенном или заспиртованном виде, всё равно. А так — монстры и монстры. Хотя иногда что-то в их биологии проскальзывает, напоминающее, что они тоже с нашей планеты. Не у всех, но с некоторыми это бывает. Так удивляет… Смотришь на это существо и диву даёшься: вроде, почти нормальное что-то проскользнуло. А потом пасть раскроет и всё — опять чистый инопланетянин, или нечисть какая с тёмной изнанки вселенной. Можно больше не удивляться.

Про что это? Да, про интервью рэпера Моргенштерна Ксении Собчак. Товар на любителя, но уж какой есть. Некоторые сыр с личинками мух, который на Сардинии производят, любят, или тухлую моржатину с Чукотки, которая по полгода в земле закопанная лежит, гниёт, водорослями прорастает. Других же витаминов там зимой нет… Опять же, на Исландии и в Норвегии роль чукотской «копанины» выполняет гнилое вяленое мясо местной акулы, «хаукартль», а в Малайзии и Индонезии дуриан едят, считая его деликатесом. А уж он вонюч… На всякую падаль найдутся любители в этом мире. Включая передачи Собчак и «творчество» Моргенштерна. Кто не знает — это такое жутко татуированное и дико отстойно матерящееся существо из Башкирии, модное нынче в нашем Арканаре в окормляемых Собчак молодёжных кругах.

Чтоб не было совсем уж неожиданностью, недавно эта странная разновидность рода человеческого вдруг пожертвовала тяжело больному ребёнку на лечение 10 миллионов рублей и собрала среди других рэперов на порядок большую сумму, которой тому недоставало. Ну, надо и это отметить. Бывает. И гиена может вдруг детёныша газели начать вылизывать, вместо того, чтобы его схарчить. Чего только в мире живых существ не происходит… Но речь не о том. А просто зацепила автора мысль, высказанная Собчак помянутым Моргенштерном, что не понимает он, чего это люди День Победы празднуют. Деньги на это государство тратит. Средства массовой информации на эту тему гудят. Фильмы по телевидению старые идут — хорошие. Да и новые снимают. Хоть и в голливудообразном стиле, но они ведь тоже денег стоят. Зачем?

Давно же всё это было. Скоро сто лет той Победе будет — 76-я годовщина уже прошла. Сколько можно про неё вспоминать? Ну, и так далее, в том же духе. Одно слово: Собчак берёт интервью у Моргенштерна. Всплыли два чудища со дна на поверхность, общаются на своём, привычном им языке… По этому поводу много кто возмутился, а зря. У них там, в глубинах, свой мир. Нормальным там не выжить и его не понять. Бесполезно даже пытаться. Да и зачем? С точки зрения обычного человеческого любопытства — снять шкуру и в спирт, в банку, в витрину. Или засушить. Тоже назидательно будет выглядеть для будущих поколений. Вот, в наше время водилось и такое в отечественных глубинах. Что до того, зачем сохраняется память о войне и Победе — нашей Победе… Ответим на это. Не для них — им не понять. Для себя.

Народы и страны создаёт и хранит историческая память. О победах и поражениях, трагедиях и героизме, свершениях и подлости. Любые народы и любые страны. Большие и маленькие. Империи и демократии. Но во все времена и в любых испытаниях так было так есть и так будет. Какую религию исповедуют люди, живущие в этих странах, неважно. На каком языке говорят, неважно. К каким народам относятся — тоже. Просто, для нормального человека это так же важно, как есть, пить и дышать. А уж сколько лет эта память сохраняется… Иногда сотни. Иногда тысячи — как хранят историческую память евреи и китайцы. Все трауры и посты в память о поражениях, празднования в честь успешных восстаний и побед в давних войнах — про это. Называется — память о предках и их делах. У кого, конечно, они есть, те предки…