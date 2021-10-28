Скифское золото будет возвращено

Скифское золото из музеев Крыма будет возвращено Украине — так решил суд города Амстердам. Кто бы сомневался… Украина — страна, которую контролируют Соединённые Штаты и Евросоюз, потеряла Крым, но хоть какой-то трофей киевские власти со всей этой ситуации должны получить? Ссылка на то, что договор о выставке скифского золота в Нидерландах был подписан с Украиной, так что суду плевать, где оно было найдено и в каких музеях со времён Российской империи находилось, тут играет не более, чем формальную роль. Что золото голландцы отдадут Украине или вообще никому не отдадут, было понятно с самого начала всем, кроме тех юристов, которые у нас по европейским судам бегают и тех политиков, которые до такого состояния полного ничтожества нашей страны отношения России с Европой довели.

Что теперь все они будут делать? Те, кому это по должности за немалые деньги положено, скажут о том, как мы разочарованы и ещё что-нибудь невнятное, на тему того, что такое решение суда Амстердама не скажется благотворно на российско-европейских отношениях и доверии к европейскому судопроизводству. Те, кто всем этим занимались непосредственно, попытаются оспорить решение суда — естественно, без малейших результатов. Крымские музейщики на веки вечные закаются что-то за границу в какие угодно музеи посылать. Наверное, выразит своё разочарование российское музейное сообщество, кто бы на него обратил внимание вообще. Ну, пресса побузит немного. Всё. Бобик сдох, Россию ограбили, Киев может (и будет) ликовать.

Что, мы проведём в Нидерландах спецоперацию, в итоге которой скифское золото и другие экспонаты из музеев Крыма, вывезенные в Нидерланды, туда вернутся? Чёрта с два. Мы же не израильтяне с их «Энтеббе». У нас с Европой бизнес. Разорвём отношения с Нидерландами и попросим их дипломатов в 24 часа покинуть Россию? Да ни в жизнь! Мы же не турки. Такие вещи себе Эрдоган может позволить, а у нас с Европой бизнес. Выйдем из соглашений, по которым ходим в европейские и международные суды, чтобы пощёчину за пощёчиной получать? Никаких надежд. Чиновники так не поступают. У них с Европой бизнес. Им ещё туда ездить, там жить на покое и детей своих в комфорте и неге воспитывать. Такой список персонажей можно составить…

Впрочем, когда и если скифское золото и в самом деле вернётся из Нидерландов на Украину, его можно будет вернуть в Крым, взяв наконец-то под контроль всю Украину. А уж восстановив, хотя бы частично, разваленное в Беловежской Пуще единое государство, или закрыв её на очистку, переучёт и потом опять открыв — в нормальном состоянии, один Б-г знает. Как начальство решит. Так ведь не решит оно ничего. В 2014 не решило, хотя могло — и легко. С Донбассом за семь лет ничего не решило и, судя по всему, решать не будет. Слушать про Минские соглашения и Нормандский формат уже тошно. Да и не только про них. Другие у начальства приоритеты. Оно с Европой торгует. Ну, и в промежутке от неё и от американцев вяло отмахивается. Очень печально. ОЧЕНЬ.