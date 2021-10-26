{ 26 октября 2021 }

Американский психопат обошел корейских банкротов

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Третий сезон сериала «Ты» сместил «Игру в кальмара» с первого места рейтинга Netflix в США. Продолжение любопытно скроенной истории одержимого навязчивой идеей парнишки (такого себе «милого маньяка из соседнего двора») сразу после премьеры выбилось в лидеры. Очень уж интересно для многих, как психопат-Джо, уставший охотиться за девушками, начнет жить с чистого листа, заведя семью.

Правда, на дистанции «Ты» очень вряд ли приблизится к «Кальмару» и о попадании в рейтинг самых популярных проектов Netflix всех времен речь пока совсем не ведется. Тут, скорее, дело в похмелье от самого «Кальмара». Вполне себе тривиальный, поверхностный сериал неожиданно взлетел на такую волну успеха, что их несоответствие начало бросаться в глаза уже не только серьезным критикам. Дети и для детей еще, конечно, похайпуют, но у «Кальмара» появился риск стать настолько попсой и так стремительно обанкротиться, истощив свой небогатый потенциал для мемов, чтобы его упоминание стало плохим тоном даже в подростковой среде хоть сколько-то сносного уровня развития.

НЕВМИНКУЛЬТ


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