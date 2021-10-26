{ 26 октября 2021 }

«Сатирикон» отметил 110-летний юбилей со дня рождения Аркадия Райкина

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Одним из событий большого празднования стало интервью художественного руководителя театра, главы Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), народного артиста России Константина Райкина. Редкого представителя актёрской династии, на все сто сумевшего продолжить дело отца.

Громкая премьера этого сезона — пьеса «Это всё она», написанная драматургом Андреем Ивановым. Её режиссёр — жена худрука Елена Бутенко-Райкина, в одной из ролей — дочь Полина. По сюжету, мать пытается найти общий язык с сыном-подростком и заводит для этого страницу в соцсетях.

«Сатирикон» делает всё, чтобы привлечь молодого зрителя. Присоединился к программе «Пушкинская карта», которая даёт людям в возрасте от 14 до 22 лет по 3000 рублей на оплату посещения культурных мероприятий. Молодёжь в «Сатириконе» — это ещё и актёры труппы. Как основатель ВШСИ, Константин Райкин дал театру площадку для поиска и обучения новых талантов.

С 2015 года идёт реконструкция здания театра. Она завершится только в 2023-м. Но это не помешало отметить юбилей артиста. Актёры «Сатирикона» написали индивидуальные поздравления, провели серию встреч перед спектаклями. Действует выставка редких фотографий; костюмов, масок и других аксессуаров, в которых выступал Аркадий Райкин.

НЕВМИНКУЛЬТ


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