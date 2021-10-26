«Чужой» будет темнокожим гомосексуалистом

К счастью, если проект Disney и увидит свет, то не ранее 2023 года. Шоураннер Ноа Хоули, описывая концепцию, сказал, что это «история о неравенстве»: «…вы увидите, что может произойти, если неравенство, с которым мы сейчас боремся, не будет устранено. Если мы как общество не сможем понять, как поддержать друг друга и как распределить богатство, то что с нами будет?» Понимаете, к чему всё идёт?

Эх, спросил бы он у того же Скотта про первый фильм и саму идею. Услышал бы, что тот всего-то снимал ужастик, а всякие смыслы додумали уже без него…

Впрочем, бездарщины и без того будет достаточно. Особенность всех фильмов про ксеноморфов — замкнутое пространство: тюрьма, космический корабль, неизвестная планета. Теперь же заявляется, что действие перенесут на Землю. Нарушается сама концепция франшизы.

Кстати, Ридли Скотт идею сериала критикует. Вот только его мнение уже никого не интересует после провальных «Прометей» и «Чужой: Завет». И пусть он с сыном лучше и дальше снимает «Воспитанных волками». Там 5 сезонов запланировано, и первый объективно был неплох. А франшиза «Чужой» себя полностью изжила. Лучше не продолжать.