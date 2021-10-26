{ 26 октября 2021 }

«Чужой» будет темнокожим гомосексуалистом

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

К счастью, если проект Disney и увидит свет, то не ранее 2023 года. Шоураннер Ноа Хоули, описывая концепцию, сказал, что это «история о неравенстве»: «…вы увидите, что может произойти, если неравенство, с которым мы сейчас боремся, не будет устранено. Если мы как общество не сможем понять, как поддержать друг друга и как распределить богатство, то что с нами будет?» Понимаете, к чему всё идёт?

Эх, спросил бы он у того же Скотта про первый фильм и саму идею. Услышал бы, что тот всего-то снимал ужастик, а всякие смыслы додумали уже без него…

Впрочем, бездарщины и без того будет достаточно. Особенность всех фильмов про ксеноморфов — замкнутое пространство: тюрьма, космический корабль, неизвестная планета. Теперь же заявляется, что действие перенесут на Землю. Нарушается сама концепция франшизы.

Кстати, Ридли Скотт идею сериала критикует. Вот только его мнение уже никого не интересует после провальных «Прометей» и «Чужой: Завет». И пусть он с сыном лучше и дальше снимает «Воспитанных волками». Там 5 сезонов запланировано, и первый объективно был неплох. А франшиза «Чужой» себя полностью изжила. Лучше не продолжать.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Чужой. Завет»: Бегущий от монстров

    2. «Чужой. Завет»: Бегущий от монстров

    Как-то раз немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники, впоследствии основатель одной из известнейших автомобильных компаний, Фердинанад Порше, сказал: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». К подобной мысли, судя по всему, пришёл и сэр Ридли Скотт, взглянув [Читать...]


  2. Звезда сериала «Чужой среди своих» снимется в новой картине Зака Браффа

    3. Звезда сериала «Чужой среди своих» снимется в новой картине Зака Браффа

    Мэнди Пэтинкин, снявшийся в сериалах «Чужой среди своих» и «Закон и порядок», собирается сыграть в новой картине Зака Браффа «Мне бы здесь побывать». Это вторая – после «Страны садов» – работа актера Браффа, и деньги на съемки фильма [Читать...]


  3. Третий сезон сериала «Чужой среди своих»

    4. Третий сезон сериала «Чужой среди своих»

    Сериал «Чужой среди своих» получивший приз «Эмми» в категории «Лучшая драма», продлен на третий сезон. Телесеть Showtime заказала производство двенадцати серий, показ которых начнется осенью 2013 года. Показ очередной серии второго сезона собрал 1,7 млн зрителей – рекордное в истории [Читать...]


  4. Ливан намерен судиться с создателями «Чужой среди своих»

    5. Ливан намерен судиться с создателями «Чужой среди своих»

    Национальное министерство туризма Ливана недовольно образом страны, который был представлен зрителям в американском сериале «Чужой среди своих», и намерено подать в международный суд с требованием признать сведения, изложенные в телепроекте, недостоверными, сообщает TMZ. «Сериал снимался не в Бейруте [Читать...]


  5. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят

    6. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят

    В газете “Известия” от 3 февраля 1999 г. прочла заметку Наталии Бабасян “Молилась ли ты на ночь, ученица?” с подзаголовком “Русская православная церковь укрепляет свои позиции в системе светского образования” и поняла, что газета “Известия” обеспокоена тем, что [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»