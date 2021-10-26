Татарстан выступил ПРОТИВ переименования должности президента республики

Госсовет Татарстана выступил ПРОТИВ переименования должности президента республики. Соответственно, в России по прежнему будет, пока что, два президента. Один — страны, второй — Татарстана. Который, в случае чего, в один момент станет отдельной страной, когда и если Россия, вслед за СССР, развалится по границам национальных территориальных образований, как в своё время и ожидалось уже к 2000 году. Это у нас запросто. Причём этого столько народу ждёт! И внешние игроки, начиная с Соединённых Штатов, Евросоюза и Турции. И внутренние. «Берите суверенитета, сколько сможете», кто помнит — это наше было, родное. Из борьбы за власть Ельцина и Горбачёва двух амбициозных идиотов, разваливших страну.

Что отличало Дудаева и Шаймиева? Да только то, что второй был намного осторожнее и не лез на рожон, предпочитая дождаться, когда всё вокруг посыплется и вот тогда уже он во главе независимого Татарстана встанет — и кто ему что сможет предъявить? Нефть есть, промышленность есть, сельское хозяйство есть, с населением всё в порядке, Казань на столицу независимого государства тянет… А теперь, к слову, она на неё ещё больше похожа. Что отличало Шаймиева от Акаева, Каримова, Назарбаева или Ниязова? Да, в общем, особенно-то ничего. Повезло бы встать во главе союзной республики, давно бы независимым был. А это совсем другой карамболь. Свои деньги, всё вокруг своё, свои паспорта выписываешь, сам себе главный начальник — над тобой никого нет…

Говоря простым человеческим языком — совсем другие ощущения. Кайф другой. А что 470 лет, как Казань в состав России вошла, так мало ли кто в чей состав входил и сколько в таком состоянии провёл. Историки всё, что надо, обоснуют, политики быстро в новом качестве освоятся, журналисты и писатели агииационно-пропагандистскую базу подведут, учителя детей по новому выучат и чёрт с ней, с той Россией. Кому она, в самом деле, нужна? Турция, если что, куда лучший сюзерен: денег вкладывает много, голову не морочит, про этническое единство говорит убедительно, а принимает до чего обходительно у себя президента Татарстана! По президентскому протоколу. А откажись от этого звания — как там ещё принимать будут? Аргумент это?! Аргумент!

Что статус президента нужен для чего-нибудь, кроме как под будущее отделение от единой страны своего феода, ясно даже и ежу. Ни за чем другим это нужно быть не может. Что российская конституция такого рода развитию событий противоречит — понятно. А кого она вообще заинтересует в случае, если независимость станет реальностью, которая замаячит на расстоянии вытянутой руки? Это только для лохов Страдивари скрипки делал, а для правильных пацанов он делал барабаны. Вот, в эти самые барабаны Страдивари и ударят. Как в Беловежской Пуще было — и никакие конституции, КПСС и КГБ никого не спасли и ничего не сохранили. Где теперь СССР? Нету его. Так что, статус президента Татарстана ему ещё пригодится. И не исключено, очень и очень скоро.

А что Госсовет республики выступил против отмены этого звания, так приличия же надо соблюдать. Не сам же президент Татарстана президента России будет подальше посылать. А через выборный орган — оно и мягче, и безопаснее, и, вроде как, по правилам игры. Демократия… И все довольны. Москва вопрос прозондировала? Прозондировала. Казань ей отказала? Отказала. Но корректно и в правильной организационно-правовой форме. Какие к ней могут быть претензии? Не старые советские времена. И уж точно, не времена Российской империи. Попробовала бы элита местная в такие игры со Сталиным поиграть! Да и с Брежневым или Андроповым. Очень быстро бы новая элита на её месте образовалась, а прежнюю бы днём с огнём искали — не нашли. А с нынешним нашим начальством можно? Ну, выходит, что так…