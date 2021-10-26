Дорога на круиз. От Орландо до Майами

Хорошо идти по трассе, когда есть цель. Хуже, когда до цели ехать несколько часов, а обе машины внезапно оказываются незаправленными. Точнее, пока они движутся, но указатель уровня бензина в обоих сначала показывает, что бензин этот вот-вот закончится, а потом устойчиво зависает на нуле. Ещё хуже, когда дело происходит темнейшей ночью в чужой стране, а телефоны, специально взятые в дорогу для связи между экипажами, забыли зарядить, при полном отсутствии с собой автомобильных зарядок. Так что если ведомый заглохнет, как и где его потом искать, непонятно. При этом к трассе приближается со всех сторон ураганный тропический ливень с молниями на полнеба, причём они бьют справа, слева, сзади и прямо по курсу. Роскошная картина. Эпическая.

Тебе при этом дико хочется произвести простейшую операцию, которую англичане называют «слить воду из трюма», но остановиться нельзя, хоть тресни.

Во-первых потому, что это означает дополнительный расход бензина, которого и так осталось пару капель — машина может просто снова не завестись. Во-вторых потому, что едешь по хайвею, а на обочинах — сплошь флоридские сосны, буквально укутанные местным диким виноградом — лианы которого (лозами их назвать язык не поворачивается) усыпаны мелкими, царапучими и жутко острыми колючками. Ну и, наконец, кто там тебе на обочине Южной Флориды, по пути из Орландо в Майами, может встретиться, совершенно непонятно. Америка — страна, где с дикими животными всё исключительно хорошо, в том числе у самых дорог.

Диапазон вариантов широк: от кабанов, кугуаров, койотов, медведей, волков и рысей до крокодилов с аллигаторами (там водятся и те, и другие), змей, в том числе ядовитых, и огромных хищных черепах. Ну, и с ядовитыми пауками там тоже всё в порядке. Впрочем, для получения туристом незабываемых впечатлений разозлённого опоссума или енота более чем достаточно. А поскольку местная растительность тоже подарок ещё тот и она если не колючая, то вполне может оказаться ядовитой — в самом прямом смысле этого слова… К примеру, манцинелловое дерево так в просторечье и зовут: «дерево смерти», и оно там не одно такое. Ну, тропики же! Так что теперь, когда читатель представил себе диспозицию, описанную автором в преамбуле, перейдём к «амбуле»…

Последний перегон на пути из Нью-Йорка до Майами, откуда отправлялся круиз на Карибы, был недолгим. От Орландо до Майами — чего там дороги-то, для людей, которые уже прошли несколько штатов и по пути даже миновали Джоппа-таун. Правда, изрядно повеселившись насчёт его названия, заезжать туда на всякий случай не стали. Мало ли, что в этой жизни бывает — вдруг наименование этого местечка соответствует его содержанию? Поди потом, если что не так пойдёт, из этой Джоппы выберись… Так что выехали после обеда, с расчётом добраться в Майами к ночи, перекантоваться в каком-нибудь отеле или мотеле, поближе к порту, с утра сдать арендованные в нью-йоркском «Херце» машины в его местное отделение, забросить вещи на корабль и уйти в океан, навстречу райским островам.

Несколько раздражало приближение к Флориде урагана «Вильма», который пёр нам навстречу, как Ленин на буржуазию, но сильно нервничала только одна из трёх жён, входивших в компанию. Две остальные держали марку и не вынимали мозги мужьям, а троим мужикам вообще всё было до фени. Ураган, так ураган. Что мы, после военной кафедры МИСиС и горячих цехов своих металлургических заводов, с ураганом бы не справились, что ли? Тут главное, для сохранения оптимизма, не забыть прибухнуть чуть-чуть перед сном чего-нибудь достойного, высококачественного. Исключительно способствует поддержанию настроения на высоком уровне. Главное, меру соблюсти, чтобы наутро быть в норме.

Соответственно, мы в ней всегда и были — утром и днём трезвы, как стёклышко, вечером слегка подшофе, что придавало драйву и позволяло смотреть в будущее с таким же оптимизмом, какой был поколению наших родителей присущ в хрущёвскую Оттепель, когда им партия коммунизм в 1980-м обещала. Надула, правда, но по пути к светлому будущему оптимизм у них был? Был. Те из того поколения, кто ещё жив, до сих пор вспоминают, как здорово было… Вот и у нас он был, хотя и совершенно по другим причинам. Строительство коммунизма перестало быть актуальным, зато мир открылся и посмотреть на него вживую, а не через телеэкран, было чертовски интересно. Силы ещё были, деньги уже появились, про коронавирус никто и слыхом не слыхивал…

Опять же, отношения с Соединёнными Штатами у нас тогда были ещё нормальными, никто и представить себе не мог, до какого уровня тамошнее начальство скоро их доведёт. Езди, смотри — не хочу. Да и Америка была совсем другой. Расслабленной, а не взъерепененной и грызущейся, как стая собак над костью, как сегодня. Феминистки существовали где-то на периферии сознания, на Ближнем Востоке американцы ещё не провалились, ЛГБТ сообщество со своими гей-парадами, гей-браками и трансгендерами не лезло в каждую ж-пу, а движения BLM и культа наркомана и бандита Флойда и вовсе ещё не существовало. Золотые были времена — кто бы тогда про это знал… Хотя уже тогда было понятно, что эмигрировать туда никакого смысла не имеет и всё нормальное, что там есть, надо просто построить у себя.

Ну, а пока оно ещё не было построено… К примеру, современных океанариумов тогда у нас не было (уже есть), «Диснейлендов» (кое что по этой части делать начали, хотя до идеала ещё далеко) и круизы на Карибы были и по понятной, чисто географической причине остаются, исключительно американским специалитетом. Вот мы всё, что только можно, яркого и интересного, и старались увидеть в этом мире, что вообще нашему человеку присуще. А то мало ли, вдруг опять всё на годы закроется, как, похоже, теперь из-за коронавируса и будет… В общем, промокнув перед отьездом в Майами как мыши под тёплым (спасибо и на этом) полуденным тропическим ливнем в парке «Энимэл кингдом» и наскоро переодевшись в сухое, расселись по машинам и, распрощавшись с Орландо, ушли на трассу, на Майами.

Последний отрезок пути, расслабились. Возбуждённо трепались, вспоминая ливень и обмениваясь впечатлениями от двух дней, проведённых в «Мире Диснея». Пытались угадать, что нас ещё ждёт впереди. Любовались яркими флоридскими обочинами, мелькавшими в лучах тихо клонившегося к закату солнца (в тропиках вообще рано темнеет). И сдуру проскочили заправку с обычными для США ресторанчиками и сувенирными магазинами. Точнее, проскочила её наша, головная машина, а на недоуменный звонок друга-лермонтовчанина из второй, мы, два тяжёлых дебила: автор, который выполнял роль штурмана и сидевший за рулём друг-израильтянин, беспечно повинились, что да, были неправы, но миль через 20-25 всё равно будет ещё одна — там и заправимся.

Логично же? Всю дорогу от самого Нью-Йорка примерно такие расстояния между заправками и окружавшими их зонами отдыха и были. И тут прозвучал первый тревожный звонок: дорожный указатель, который яснее ясного говорил, что до следующей заправки 45 миль. Что было уже неприятно, хотя пока и терпимо. Потом с приборной панели пришёл второй сигнал: «бензина осталось на 25 миль». И это было уже очень неприятно. Арифметике нас учили ещё в школе. Запас бензина, которого должно хватить на 25 миль никак не может быть растянут на 45. Элементарно, Ватсон! Ну, что с этим можно было сделать? Только скрестить пальцы и переть дальше по трассе, надеясь на то, что мы не первые идиоты, которые сели за руль «Форда», так что производители сделали бензобак с запасом.

Третим звонком был реальный телефонный звонок от друга, который сообщил, что у него во второй машине вообще-то осталось бензина на 15 миль, а телефон садится, и спросил, не надо ли ему попытаться куда-нибудь в сторону ближайшего населённого пункта свернуть — вдруг ему там, на боковой трассе, какая-нибудь заправка подвернётся. Прикинув шансы на это, исходя из опыта знакомства с тем, как устроены маленькие городки недалеко от трасс, в Соединённых Штатах, дружно заорали в трубку, чтобы он и не думал пробовать: мы его не найдём! Пускай едет вперёд, пока бензина хватит, а как он весь выйдет, стоит на обочине и ждёт: доедем до заправки, свою машину заправим, купим пару канистр бензина и за ним как можно скорее вернёмся…

Другое дело, что пришлось бы лишних миль 20-30 промахнуть обратно на хайвэе, где просто так через отбойник не развернёшься, потом найти его в накатившейся темноте, которая как-то сразу на дорогу опустилась, да ещё чёртов телефон окончательно перестал работать и голос друга исчез… Приезжайте отдохнуть в солнечную Флориду! Обстановка в нашей машине была такой нервной, что аж воздух искрил. Друг-израильтянин, который не вовремя расслабившись промахнул мимо прошлой заправки, клял себя последними словами, среди которых самым мягким была констатация того, что он идиот. Автор с ним в этом полностью соглашался, но добавлял, что он-то сам тем более идиот — надо было не отвлекаться, а за дорогой следить и попытку проехать заправку пресечь самым жёстким образом.

Жена друга с заднего сиденья попыталась подать голос, на тему того, что всё будет хорошо, но её рефлекторно заткнули оба. Слава Б-гу, наши с друзьями любимые женщины на редкость необидчивы и знали, с кем связали жизнь, так что она благоразумно молчала всю дальнейшую дорогу, пока кризис благополучно не разрешился (а он разрешился вполне благополучно, иначе автор бы этой истории не рассказывал). Ну, бывает такое, особенно со вспыльчивыми мужиками из горячих цехов: как бы ты человека ни любил, в критической ситуации слышать его голос не можешь. В голове прокручиваются варианты действий, все мысли сосредоточены только на этом и на том, что будешь делать, если ещё что-то пойдёт не так, так что каждое лишнее слово, сказанное рядом, отвлекает и дико выбешивает.

В довершение всего описанного, впереди ударила молния. Ну, как молния? Грозовая зарница на полнеба. Чистой воды тропическая гроза из голливудских фильмов или диснейлендовских аттракционов. Грохот жуткий и весь горизонт освещён. На минуту всё окружающее видно, как днём, после чего становится ещё темнее. Потом то же самое произошло слева, на горизонте, и сразу же справа. А потом ещё и сзади. Так и представилось, что вот-вот ливанёт, как из ведра, и в этом море разливанном придётся искать заправку, там заправляться, покупать канистры с бензином, возвращаться, причём медленно, чтобы не пропустить второй «Форд», ехать по трассе, пытаясь разглядеть его за струями дождя, заправлять и двигаться дальше, к Майами, куда уже и не особо хотелось попасть…

Чёрт с ним, с круизом! Лишь бы из этой неожиданной передряги все вышли целыми и невредимыми. А с учётом того, что ураган к Флориде приближался и ливень с громом и молниями, посредине которого по каким-то чудом всё ещё сухому асфальту, неслась машина, явно был его непосредственным предшественником… Что называется, мы вас, дорогие товарищи, не сразу пришибём. Мы вам сначала изрядно нервы потреплем. При этом жена нашего друга-лермонтовчанина и так нервничала, до молний, пустого бензобака и стихшего на ночной трассе мобильника… Представляя себе, каково им там, втроём, с женой автора, во второй машине, становилось совсем кисло. Одна надежда была на то, что он человек спокойный и с чувством юмора, да на собственную жену, которая тем спокойнее, чем вокруг больше другие нервничают.

Как это случилось, до сих пор не понять, но дистанцию до заправки мы преодолели. Когда она появилась на горизонте, от сердца сильно отлегло. Спасибо «Форду»! Сколько там ещё на дне бензобака булькало, когда машина подъехала к колонке, не скажем, но ведь подъехала! Пока друг заправлялся, отбежал рысью в сторону ватерклозета, поскольку сил терпеть уже совсем не было, и возвращаясь минут через несколько, свободный от терзавших организм последние минут 40 мук и оттого донельзя счастливый, узрел истинное чудо. На трассе появилась, свернула в нашу сторону и плавно остановилась у соседней колонки вторая машина.

Операция «спасение друга, затерявшегося в дебрях Флориды», которую мы в деталях отработали и готовы были провести, потратив на это остаток ночи, тут же была отменена. Вместо неё просто заправили обе машины, рассказали друг другу о том, как ехалось (он ради экономии бензина отключил кондиционер и последние метры к бензоколонке прошёл по инерции, накатом), перекусили купленными тут же сэндвичами — не до ужина было, да и негде оказалось ужинать: всё, кроме магазинчика, где мы их взяли, оказалось закрыто, и двинули дальше, в сторону Майами, уже по мокрому асфальту. Дождь там прошёл, но, по счастью, до нас. Жёны, встретившись, повеселели в предвкушении близящегося конца путешествия. Да и мы тоже…

Тот самый случай из древнегреческого мифа. Запусти коз, кур и корову в дом и выводи по одной — так просторно покажется… Когда главные проблемы благополучно разрешились, до того на душе полегчало! И всегда так бывает. Ну, доехали до Майами. Как и собирались, до самого центра, где сверкали небоскрёбы отелей, поближе к порту. И тут повторилась один в один история, которая у нас уже была в Вашингтоне, в самом начале путешествия: ни в одном из этих громадных отелей не оказалось мест. НИ ОДНОГО. И при этом портье, который нам искренне пытался помочь и хоть что-нибудь свободное отыскать, категорически не советовал пытаться остановиться в соседних мотелях. И делал это так убедительно…

Нет, напрямую насчёт того, что нас там на все 100% ограбят, а может быть и пристрелят, он не сказал. Но намекал так убедительно, так явно, и мимика у него при этом была такая… Рекомендации были просты: вернуться назад по той же трассе, по которой приехали, до… — была названа дистанция отступления, миль 15, и уже там спокойно селиться в расположенные в этом районе мотели. И был этот добрый юноша так убедителен, что так мы и поступили, избежав встречи со всем тем криминалом, который в соседних с большими отелями Майами мотелях кучковался. Бережёного Б-г бережёт. Отъехали на указанное нам расстояние, нашли симпатичный мотель, взяли ключи, заселились и пошли на ресепшн узнать насчёт того, куда назавтра (а точнее, с утра), лучше сдавать машины.

Заодно, в процессе беседы сразу ощутили, как живут люди в Майами. За стойкой стояло два портье. У каждого под мышкой в кобуре висел пистолет. Ну, мало ли, как где люди ходить привыкли. Америка же! Но пока мы вдвоём с лермонтовчанином уясняли, куда надо ехать в ближайший «Херц» (спойлер: в аэропорт, а обратно на такси) и где рядом с мотелем лучше позавтракать, наш третий друг решил срезать дорогу и зашёл со двора в холл через служебную дверь, рядом с помянутой стойкой портье. Ну, два ствола в его сторону тут же и развернулись. Очень убедительно выглядело и сразу всё про криминогенную обстановку в городе объясняло. Нет, его не застрелили и вежливо попросили никогда так больше не делать, но намёк был ясен. Да это, в общем, был и не намёк…

Наутро, позавтракав в местном грязноватом «Мак-Дональдсе» (в Америке встречаются и нормальные, но точно это было не в том районе), сдали машины, добрались до порта, прошли досмотр, сдали багаж и ушли в круиз — за несколько часов до того, как ураган обрушился-таки на Майами. Вернувшись, заселились в отель, заказанный заранее, ещё из Нью-Йорка, прогулялись по заваленным снесёнными ураганом пальмами бульварам, застроенным особняками в стиле «модерн», на которых отметили повышенную концентрацию роскошных ярких кабриолетов и очень маленьких собачек, выгуливаемых хозяйками, и улетели по домам. Чертовски вкусные там, кстати, были бутерброды во французской булочной по соседству с отелем. Да и «сёрф энд тёрф», лобстер со стейком, был в кабачке на бульварах хорош…