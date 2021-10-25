Пресечена деятельность по проведению фиктивной вакцинации

В Питере пресечена деятельность организованной группы по проведению фиктивной вакцинации от коронавируса. Шикарная схема! Как бы проводится вакцинация, настоящая вакцина уничтожается, а на портале Госусслуг проведение прививки отражено. Все участники довольны, как слоны. Те, кто боится прививки, но хотел бы получить QR код, его получают и могут свободно посещать культурные мероприятия, ходить в рестораны и всячески развлекаться, не будучи никакими правилами, введёнными властями, ограничены. Ну, да, они могут заразиться сами и заразят других, но они-то точно знают, что с ними этого не может произойти. Что до других, те им вообще по барабану. Зато они не лохи какие-то, чтобы вакцинами колоться. Да и код настоящий.

Те, кто это организовал, вообще в шоколаде. Что называется, любой каприз за ваши деньги. Уровень сервиса на должной высоте и полностью соответствует велению времени и уровню запросов массового потребителя. Хочет колоть вакцину, тогда ему к государству. Не хочет — к барыгам. По результатам этого бизнеса отбросил копыта — к Г-ду Б-гу, на кладбище, где и похоронят. Интересно — это всё, случайно, не кладбищенская мафия организовала, в целях развития своего бизнеса в условиях пандемии? По любому — эти ребята свои деньги снимут, не с живых, так с мёртвых. А если ещё и похороны по религиозному обряду проводить, неважно даже, по какому, там столько дополнительных услуг… Одно отпевание для христиан чего стоит! Полный цикл, практически безотходный бизнес…

Напоминает наши национальные традиции насчёт покупки дипломов, диссертаций, водительских прав и набрасывания на плечо ремня безопасности в автомобиле, вместо того, чтобы его просто пристегнуть. Причём для импортных моделей, которые пищат и не заводятся, пока не пристегнёшься, у нас умельцы специальные заглушки придумали. Втыкаешь такую, ремень напоказ для дорожной полиции набросил и езжай себе на здоровье. Правда, если в аварию попадёшь, имеешь все шансы улететь через ветровое стекло, но с тобой же этого не случится? Особенно если права у правильных людей покупал. Ну, а с фальшивым дипломом или диссертацией перед тобой вообще все дороги открыты. Да и понятно. Наполеону же никто диплома императора, а Путину президента не выдавал. И ничего. Всё у людей получилось…