Кино формирует зрителя. Или наоборот?

Все чаще киноделы в поисках хайпа переступают некую невидимую черту. Последней новостью стала шутка о тюремных изнасилованиях, которая с легкой руки сценаристов украсила ТНТ-шный сериал «Искупление и наказание». Смешно? До тошноты. Любопытно было бы узнать реакцию Газпром-Медиа как конечного бенефициара этого произведения — особенно на фоне скандала, сотрясающего ФСИН, где насилие над заключенными распространено давно и плотно, и, кажется, никто не смеется.

Уместно здесь вспомнить о советском кино. Кинематограф в Союзе являлся не только проводником государственной идеологии, но и пропагандистом общечеловеческих ценностей. Герои советских фильмов обладали эталонными морально-нравственными качествами и были прописаны сценаристами так ярко, что дети волей или неволей брали их за ролевую модель. Даже персонажи отрицательные были сложными и противоречивыми — и иллюстрировали скорее душевные терзания и пережитый кризис на пути к катарсису. Сейчас все по-другому.

Клиповое мышление породило сначала стенд-ап, а затем, перебравшись на большой экран, целую плеяду мусорных и одноразовых комедий одна другой гаже. Затрагивая самые трешовые темы, они паразитируют на guilty pleasures зрителя — тупой и плоский «телесный» юмор, полное отсутствие морали и пропаганда самых низменных ценностей в духе «бабки-телки-мерседес». Лепту в общую деградацию вносят и «Каха», и Сарик Андреасян, и Вайсберг, и теперь уже ТНТ — со всей ответственностью. Конечно, режиссер подобного шлака может оправдаться — ведь фильмы окупаются, значит мы попали в зрителя, угадали его вкусы. Но дело в том, на наш взгляд, что кино и само в известной степени формирует зрительские вкусы. И если по дороге на работу ты увидишь сто плакатов с расчлененкой, то на стопервый перестанешь вздрагивать — так работает социальная адаптация.

Пока у продюсеров и режиссеров не сформируется своя внутренняя «цензура», пока они не нащупают ту тонкую грань между эпатажем и недопустимым — деградация будет продолжаться. К сожалению, чудо вряд ли произойдет. Просто потому, что режиссеры выросли на таком же, летящем в крутое моральное пике, кино.