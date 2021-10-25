Подумалось тут ненароком…

Вот, Соловьёв в своих эфирах то стендаперов нынешних припечатает, из наиболее отвязных, то Ксению Собчак добрым словом помянёт, то Бузову вспомнит или других каких девиц нашей полуэстрады-полусвета. Много их, о которых и не вспоминал бы, да не получается. Вещают из каждого утюга, на всех экранах страны светят — или даже, скорее, отсвечивают, в новостях крутятся, как те шарманки, а в последнее время и на эстраду или подмостки театральные рвутся, и многие прорываются. Причём из них всех Бузова ещё достаёт меньше других: у неё хоть самоирония есть, да и шутят над ней изрядно, и она при этом даже не особо обижается. Есть в ней что-то детское, простое и непосредственное, что уже хорошо. Талантов, правда, особых нет, но тут уж, что поделаешь?

Эпоха такая. Это как в политике сравнивать Бисмарка или Коля с Меркель, Де Голля с Олландом и Макроном, Черчилля и Тэтчер с Джонсоном, Бен-Гуриона с Беннетом, а Вашингтона, Джефферсона, Линкольна или обоих Рузвельтов с Обамой и Байденом. Мельчает народ. Страшно мельчает. Про отечественные аналогии и не говорим. Екатерину Великую, Александра II и Сталина как с Горбачёвым и Ельциным сравнишь — плакать хочется. Не везде одновременно народ мельчает и не с одинаковой скоростью в разных странах и сферах деятельности он деградирует, но в целом… Причём самое интересное, скажи это им в лицо — обидятся. Хотя, чего обижаться? На что и, главное, какой в этом смысл? Всё равно ничего не исправишь!

Настоящий стендапер — юморист, выступающий перед публикой с написанными им самим текстами — это Жванецкий, а никак не Идрак Мирзализаде, который каким-то непонятным макаром считается в кругах нынешних отечественных стендаперов своим. Эстрадная певица и актриса, не обязательно театральная — Шмыга, Амарфи, да и та же Пугачёва. Жанр не столь важен, но даже если упирать на комическое дарование, покойные Раневская, Зелёная или Пельтцер дадут живой Бузовой сто очков форы. Что до света и полусвета… Да простят автора тени великих красавиц и настоящих светских львиц, но где Диана де Пуатье, леди Гамильтон, Матильда Кшесинская и Мэрилин Монро, и где Ксения Анатольевна Собчак?!

В общем, понятно. Эпоха карликов, заполонивших огромное большинство сфер деятельности и направлений человеческой жизни вряд ли породит титанов и звёзд. Чего на них обижаться за то, что они соответствуют своим размерам и ведут себя, согласно тому воспитанию, которое получили (или не получили) и тем примерам, на которых были воспитаны (или, напротив, воспитаны не были)? Экс-министр нашего экс-образования, Андрей Фурсенко, что сказал, насчёт неотложной необходимости для страны перековать человека-творца в квалифицированного потребителя? Вот, они, о которых мы пишем, эти самые квалифицированные потребители и есть. Нравятся? А ведь эти ещё из лучших. То-то они теперь у нас за творцов на нашем безрыбье сходят…