{ 22 октября 2021 }

Один зритель Ивана Денисовича

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Близким к рекорду фиаско завершился прокат фильма «Иван Денисович». За месяц обитания в кинотеатрах картина собрала около семи миллионов рублей при бюджете в 170. Можно было бы разразиться яростной аналитикой причин, но зачем, если два свежайших комментария Владимира Путина вполне четко отражают ситуацию.

Выступая давеча на «Валдае», президент России отметил, что…

«В Голливуде выпускают памятки, как и о чем снимать кино, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС».

А также напомнил, что…

«В Советском Союзе было много проблем, которые на самом деле лежали в основе тех событий, которые привели к крушению СССР, но все это мазать черной краской неправильно, грубо и неприлично». Я знаю, такие и у нас есть, которые все черной краской мажут. Они достойны только того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет”.

Можно считать, что макнули.

НЕВМИНКУЛЬТ


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