zavet — «gotika»

завет уже несколько лет радует нас достаточно неординарным взглядом на русский хип-хоп: от подвальной мрачности «Kaidan» к дикой несуразности «Жил» и цветастой мелодичности «velvet heaven». Главной фишкой Димы всегда был экспериментальный продакшн — мало кто в СНГ так умело совмещает разного рода свистоперделки с поистине перегруженными бассами. Итог такой химии — сумасшедшие кислотные биты, от которых поневоле кривится лицо у всех тех, кто считает условных Led Zeppelin и AC/DC «настоящей музыкой».

Так вот «gotika» — своеобразная попытка убежать от потока экспериментов к чему-то целостному и вразумительному. В конце концов, это первый релиз завета, который не был окутан тайной. Наоборот, Дима заранее продумал стилистику и подготовил промо в виде «nights before gotika» и нескольких крайне крутых синглов. Это, несомненно, подкупало: видно, что парень постарался. Что ж, ждать альбом было действительно интересно, но так ли он хорош сам по себе?

Меня дико смущает, что в «готику» не вошли синглы, ей предшествующие: «my sweet lullaby», «goth tv» и «вот она». Знаю, претензия глупая, но эти треки вызывают куда больше эмоций, чем, например, «SALEM FLOW», «AOT» или «ИЗНАСИЛУЙ МЕНЯ» — именно эти песни показались откровенно безыдейными. То же самое можно сказать про прелюдию: «96 слёз», «~царапины~» и «gotika interlude» идеально вписались бы в треклист. С другой стороны, не мне решать за исполнителя, что и как делать со своей музыкой, поэтому, пожалуй, перестану душнить и перейду к положительным моментам.

завет продолжает гнуть свою линию, играясь с битами и исполнением. Почти с самого начала альбом удивляет умело вплетённым в готическую тематику рокешником: «ЛИЛОВЫЕ ГЛАЗА» и «666» — одноразовый, но уместный эксперимент, который фанаты уже успели сравнить с музыкой Виктора Цоя. «dead people» — уверенный бэнгер, который не получается не крутить на репите. А где готика, там и летучие мыши: «БЕЛАЯ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» является довольно необычным переосмыслением вампирского музла, заполонившего современный трэп. Не обошлось на альбоме и без свойственного исполнителю хаоса: «FLUFFY BISCUITS WITH VANILLA KISSES» своей развязностью напомнил мне «Жилы». А вот, например, «PERSONAL JESUS» звучит под стать названию пластинки — своим низким голосом завет будто бы пытается напугать слушателя.

Если вы уже слушали музыку Димы, то объяснять абсурдность его лирики нет смысла. Так и тут: один яркий образ сменяется другим, превращаясь в невнятную белиберду. Тем не менее, у строчек по типу «у меня нет ни одного друга» есть потенциал стать мемом — меня это заставило разок улыбнуться.

Мне очень нравится, что zavet постоянно трансформируется, причём не только в рамках дискографии, но и в рамках одного конкретного релиза. И пусть пластинка зашла не сразу, каждое новое прослушивание заставляло переосмыслить те или иные песни, даря хоть и неоднозначный, но какой-никакой экспириенс. За этот год на русском языке вышло не так много альбомов, которые я бы слушал с неподдельным интересом, и спасибо Диме Ицкову за то, что «gotika» стала одним из таких редких исключений.

Фёдор СУЧИЛИН.