Если завтра война, если завтра в поход… В принципе, неплохо, что нас с Китаем объявили единой угрозой США и НАТО в целом и будут глушить именно в этом качестве. Общего между нами на самом деле немного — это примерно как сказать, что пудель и бизон животные одной породы на том основании, что у обоих шерсть кудряшками, но с точки зрения новой западной стратегии в отношении Евразии, так и есть. Не имеет смысла спорить. С точки зрения того, когда именно грянет война и какой она будет, вопрос конечно интересный. Похоже, в ближайшее десятилетие основные события и развернутся. Под это много что делается, много что проговаривается и никакие благие намерения и взывания к разуму, совести, общей цивилизационной основе и международному праву никого не спасут.

Видно, как все шакалы вокруг забегали, пытаясь кто себе что-нибудь на будущее выговорить из добычи и выбрать кусок пожирнее, кто сбиваясь в единую стаю, кто с периферии, где будет жарче всего, поглубже в середину забиться, за спины старших по рангу. Ну, а некоторые так и шныряют, то туда, то сюда, пытаясь напоследок и тут и там урвать по мелочи, не прогадать с выбором и себя в личном качестве не забыть. Поскольку национальные интересы национальными интересами, но свою-то старость надо при любом раскладе обеспечить… Всегда так было, всегда так будет. Нет мира под оливами и не будет его ни под берёзами, ни под лиственницами, ни под карагачами, ни под секвойями и гикори. Жадность, подлость, алчность и глупость царят в этом мире. Они и есть четыре коня будущего Апокалипсиса.

К нам заходить будут с четырёх сторон. На севере понятно. Северный морской путь, Северный Ледовитый океан и прибрежные моря. Там у нас много чего есть, но не случайно Евросоюз решил себя с какого-то дьявола объявить игроком в Арктике и начал всем, кто там расположен, что-то запрещать. Идёт он лесом… С востока нас через Камчатку будут брать, с применением флота, Южные Курилы и Сахалин с Приморьем. Хотя там и Китай есть с проблемой Тайваня, и Северная Корея. На них всерьёз отвлекутся. С юга — Закавказье, Казахстан и Средняя Азия. Активничают и активничать будут турки. Да, Израиль не будет против нас играть — по Сирии видно, до той поры, пока мы против него не начнём, и Иран свои цели будет преследовать, хотя на нас у персов зуб не меньше, чем у турок. Но те — главная угроза.

С запада вся граница под ударом, а в качестве союзника одна Белоруссия. Но тут уж, какая есть. Тянули мы время и газопровод в Европу, тянули и дотянули. При этом время, пока дипломаты и бизнесмены решали свои вопросы, сыграло против нас. Гитлеру шести лет хватило, чтобы Германию собрать в кулак и так по Европе врезать, что ей до сих пор икается. Мы украинскому руководству после Майдана любезно семь предоставили для того, чтобы они новое поколение, заточенное на войну с Россией подрастили. Странно было бы, если б оно этим не воспользовалось, при таких инструкторах, как американцы, которые теперь на Западе играют роль нового Рейха… И тут пора расставлять акценты перед новой, надвигающейся и практически неотвратимой войной.

Пора трезво взглянуть на вещи и осознать, что бывшую страну её начальство профукало, а нынешнюю запросто профукает по тому же сценарию. Смесь эгоизма, национализма и религиозного мракобесия (которое хоть называй духовными скрепами, хоть не называй — один хрен, который редьки не слаще) взорвёт любую имперскую конструкцию. Жлобство и слепое копирование западных образцов, лишь бы денег из системы выжать по карманам эффективных менеджеров, похоронит хоть промышленность, хоть образование с наукой, хоть медицину с инфраструктурой. Что неизбежно ослабляет обороноспособность страны. Что до прав человека, демократии и прочих утех болтающих классов, они никогда и нигде не мешали аферистам жульничать, а ворам воровать.

Сколько денег из страны под заклинания о свободе торговли каждый год уходит? Сколько обратно в качестве инвестиций возвращается? Как у нас дела с локализацией импортируемых технологий? И как с теми отраслями, которые одна за другой исчезают? Что с кадрами? Не юристами, финансистами, рэперами, блогерами, экономистами, тик-токерами и фрилансерами, политологами и политтехнологами, а с теми, на ком страна держится? Не у турок, корейцев, китайцев, персов и израильтян — у них они есть. Заметно. В России как с этим дела обстоят? А ведь кадры и в самом деле решают всё. И, наконец, как дела у начальства с национализацией элиты? Она на Россию работает, или сама на себя, а страну только доит и предаст в любой момент, только цену обозначь? Ну, скоро узнаем.