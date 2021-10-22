Категории короноскептиков и вакцинодиссидентов

Пожалуй, можно подвести первые итоги анализа поведения антипрививочников и разбить короноскептиков и вакцинодиссидентов по категориям. Классификация видов, типов и пород — любимое занятие человечества со времен более чем давних. Отнюдь не Карл Линней был первооткрывателем этого увлекательного процесса. Итак: не претендуя на полный охват всех разновидностей помянутых идиотов, число которых коронавирус неизбежно сократит, так что в формировании будущего генофонда человечества те из них, кто не успел оставить потомства, с высокой степенью вероятности участия принимать не будут, перечислим некоторые из них, не претендуя на стопроцентную полноту охвата этой популяции.

По возрасту тут явно выделяются три основные категории: молодые, среднего возраста и пожилые, а также примыкающие к ним старики. Детей и подростков не трогаем — что с них взять. Молодым всё по фигу. Они полны сил, жить собираются вечно, у них другие интересы и вообще, ничего с ними не случится именно потому, что они молоды и здоровы. Кстати, масок они по большей части не носят именно поэтому, считая, что от всего на свете застрахованы своим возрастом. Ну, так они и сексом именно поэтому без предохранения занимаются. Самая раздолбайская категория. Взрослые люди не прививаются из принципа, неважно, из какого. Не верят власти (Путину, Собянину, Голиковой, Байдену…). Не верят в медицину. Верят в Б-га, он спасёт. Боятся, что их чипируют — интернет полон таких бредней.

Последнее особенно прикольно, тем более, что никто из них не может объяснить, на фига они вообще кому-то сдались, как именно их чипируют и кто это будет делать: Греф, Гейтс, Чубайс или масоны (вариант в нашей стране — хабадники). Вот, уколют их, и превратятся они в зомби. Или в роботов. Или… Да, в общем, неважно, в кого. Но точно превратятся. Хотя, как посмотришь на него со стороны, а если особенно не повезёт, ещё и послушаешь, что он (или она) несёт, и понимаешь, что превращать их во что-то поздно — уже без всякого чипирования превратили в полных дебилоидов. Пол, национальная принадлежность, вероисповедание и уровень образования, а также наличие или отсутствие учёной степени в данном случае неважны.

Что до пожилого и старого контингента, тут есть ещё фактор: «мы своё пожили, нас колыхать не надо, хуже будет». Или: «раньше, в советское время, была медицина и вакцины были правильные, да и обязательной вакцинация была, а теперь всё развалили, и Советский Союз, и медицину, так что вакцины наверняка не те и на нас их как на кроликах тестируют». Ну и для всех категорий, начиная со среднего возраста и заканчивая стариками, негативный фактор, тормозящий желание вакцинироваться — это абсолютная уверенность, что вся бодяга с коронавирусом — это бизнес тех, кто во всём мире сидит на медицинской промышленности, а власти им просто подыгрывают, а то и сами в доле. Как, впрочем, происходит и с медицинскими масками, и с перчатками.

Народ своё начальство знает, никаких иллюзий по его поводу не испытывает и верить ему не готов. Оно если скажет, что дважды два четыре, ему и то не особо поверят. Причём это у всех. Только группы населения разные для каждой страны. Скажем, везде особо упираются рогом ортодоксы, включая наших — всех деноминаций, а также израильских харедим. В Израиле ещё и плохо идут прививки у арабов, которые тоже не очень склонны государство слушаться. В Штатах своя специфика, в Европе своя, в Индии, Африке и Латинской Америке своя… Китай и сопредельные Япония и Корея выделяются на общем фоне, но там ни начальство с народом не церемонится, ни народ так не упирается на тему вакцинации, как в других странах. Ну, в конечном счёте, они и останутся, когда все остальные перемрут…