В Соединённых Штатах и Европе до населения и части журналистов дошло или, по крайней мере, начало доходить, что с «зелёной энергетикой» что-то пошло не так и если, как требуют её адепты, похоронить углеродную, атомную и гидроэнергетику, то им точно хана — вымерзнут и электричества не будет. Причём сделали это они собственными руками. И тут обвиняй Путина, не обвиняй, пытайся “Северный поток — 2″ придушить и «Газпром» за несоблюдение американских санкций, которые против него введены, штрафовать или нет, согреться и запитаться от сети это никому не поможет. Газопроводы, несмотря на всё, что этому мешало, из России в Европу проложены? Проложены. Хотят, могут использовать. Не хотят — не надо. Имеют полное право хоть вымереть всей Европой, как те мамонты.

Что до цен на газ и электричество — кто европейцев заставлял торпедировать сам принцип заключения долгосрочных контрактов с «Газпромом»? Да, цены возрасли в разы, если не на порядок, но Москва тут причём? Тем более, что Алжир свой природный газ переориентирует на Турцию — у них там крупные совместные нефтехимические проекты. Катар свой гонит в Азию — там цены выше. Да что там! Соединённые Штаты на поставки СПГ в Китай, несмотря на все их споры и ссоры, подписались, и у них для Европы ни газа, ни свободных газовозов нет. Свой рынок по швам трещит и цены на нём не лучше, чем в Европе. Причём это абсолютно их собственный, независимый, демократический выбор, сделанный в соответствии со всеми законами рыночной экономики.

Впрочем, политики пока остаются при своём и вся та пресса и эксперты, которые ими мобилизованы в поддержку тех глупостей, квазинаучных спекуляций и всех прочих составляющих катастрофического провала, который когда-нибудь назовут Большим Околоклиматическим Жульничеством, продолжают работать, как ни в чём не бывало. Когда-то именно такого рода аферу, только поменьше, назвали «панамой» в честь «Дела Панамского канала». Мир не в первый раз наступает на эти грабли. Жаль, что никто ни на чём ничему не учится, но тут, что поделать? Наверное, человеческий организм так устроен — быстро забывает всё плохое и невесть с чего принимает на веру всякую чушь, когда ему вешают очередную порцию лапши на уши. Главное, чтоб это делали погромче и поуверенней.

И, кстати, это ещё мало кто пока говорит про неэкологичность, неэкономичность и крайнюю вредность «зелёной энергетики», в частности, всех тех ветроэлектростанций, солнечных панелей и электромобилей которые призваны заменить традиционную энергетику и машины внутреннего сгорания. Жутко ядовитые материалы, из которых они сделаны — много хуже радиоактивных отходов АЭС, бешеная стоимость утилизации, уязвимость перед любыми внешними проблемами, крайне низкая и нестабильная выработка электроэнергии, капризность в эксплуатации и высокая себестоимость производства… А что 99,9% публикаций «учёных» сейчас про то, что изменения климата зависят исключительно от антропогенного фактора, так это вроде плоской земли, вокруг которой солнце вертится. Тоже когда-то все «учёные» в этом уверены были…