Встреча с талибами

Много было слов сказано и копий сломано насчёт состоявшейся в Москве под эгидой российского МИДа встречи по Афганистану с участием 10 стран региона и делегации талибов, которые Афганистан сейчас почти полностью, за исключением Панджшера, контролируют. При этом общая тональность предварительного обсуждения (и осуждения) этой встречи понятна. Основная претензия прессы: как вообще можно говорить с талибами?! Американцы, правда, с ними три года вели переговоры и передали им страну на блюдечке с голубой каёмочкой, проиграв с треском и позором 20-летнюю войну и изрядно вооружив брошенной в Афганистане военной техникой и снаряжением, но им можно.

Опять же: как можно говорить с талибами, если мы их считаем пока террористической организацией? Забавная логика. Так мы и с египетским правительством Мурси говорили, хотя у нас в стране «Братья-мусульмане» запрещены. И с Эрдоганом говорим и торгуем со страшной силой, хотя его Партия справедливости и развития — тот же клон «Братьев-мусульман», только турецкий. И с Гитлером до войны поддерживали отношения и вели переговоры, притом, что Национал-социалистическая немецкая рабочая партия у нас в стране не действовала. Это и есть реальная политика, которая никакого отношения к агитации, пропаганде, высокой теоретической морали и принципам отношения не имеет, хотя провозглашает всегда обратное. Увы.

С врагом борются и его уничтожают, когда он становится опасен. Или он уничтожает вас. Враг вашего врага часто, хотя и далеко не всегда, ваш союзник. Если можно развести интересы без войны, их разводят. Если нет — воюют. Внешние угрозы ничем не лучше внутренних — и обратное тоже верно. Нас от талибов интересуют две вещи: чтобы с территории Афганистана не было нападений местных исламистов на соседние страны и чтобы оттуда к ним и к нам наркотики не шли. Вроде, обещали. А мы, кто во встрече принимал участие, с ними будем торговать и поможем населению не перемереть с голоду, что и для них важно, и для их соседей, чтобы беженцы к соседям не шли. Ну и, до кучи, вроде как учившиеся у нас афганские студенты смогут учёбу продолжить, что очень важно для этих людей.

Что дальше будет — увидим. Всё рано или поздно перемелется, мука будет. Американцев на этой встрече не было «из-за проблем с логистикой», хотя они сам факт её проведения одобрили. Ну, их номер в Афганистане теперь шестнадцатый. Всё, что они там могли сделать, они уже сделали. Теперь только исправлять. И делать это придётся долго… Что до того, что мы и прочие участники встречи разговаривали и договаривались с талибами — так с кем ещё в Афганистане договариваться? Они там сейчас власть. Что до представителей Панджшера и попытки их отношения с талибами как-то устаканить — это вопрос особый. Время и место для разговоров на эту тему будет особое. Тоже из реальной политики. Хотя Россия сейчас ни у кого власть силовыми методами не меняет и установить свою не пытается. Заметно, в том числе и талибам.