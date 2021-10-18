{ 18 октября 2021 }

Закат театральной опричнины?

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Может, все выдают желаемое за действительное, но волной пошли разговоры о смене Эдуарда Боякова на посту худрука МХАТа. Там это пока опровергают, гордо напоминая, что Бояков «сделал МХАТ театром, о котором говорят».

Но, во-первых, смешно, когда подобное звучит о МХАТе, а во-вторых, если «пусть говорят» — это теперь мерило успешности театра, то Боякова нужно тем более срочно менять на продюсеров Ивлеевой, Моргенштерна и Бузовой (благо мосты уже наведены). Говорить будут еще больше, и даже, может быть, получится ворваться в тренды ТикТока.

Серьезности происходящему добавляют другие кулуарные разговоры — о возможном уходе Сергея Новикова из АП. Многое в этом случае зависит от маршрута и интонации ухода, но стулья под его протеже очень могут зашататься, и первым грозит завалиться именно стул Боякова, так уверенно портившего отношения с профильным министром.

НЕВМИНКУЛЬТ


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