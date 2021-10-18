{ 18 октября 2021 }

Движуха на Украине

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Движуха, возникшая на Украине вокруг идеи местных властей, насчёт того, что они могут заполучить в свои руки Наталью Поклонскую, когда и если её им с Кабо-Верде по запросу Киева, несмотря на статус посла России в этой стране и дипломатический иммунитет, выдадут, нашла некоторое объяснение. Оттуда же американцам только что венесуэльского дипломата выдали? Выдали. И тут совершенно неважно, в чём его американцы обвинили — обвинить они могут кого угодно в чём угодно. Важен прецедент. Тем более, Кабо-Верде государство бедное, маленькое. Ну, говорят они сейчас, что с Поклонской ничего такого произойти не может. И что с того? Сегодня одно говорят, завтра другое делают… Африка! Могут и крокодилам скормить.

Логика украинская понятна и проста, как варёная кукуруза. Сами они никто и звать их никак, но есть у них старшой брат, который им крыша, защита и опора во всех их авантюрах. Вот, его они насчёт давления на Кабо-Верде просить и будут, и совершенно не исключено, что получат от звёздно-полосатых всё необходимое содействие. Чего ждать от американцев не знает в этом мире никто, включая самих американцев. На все и всяческие конвенции, правила игры и прочие традиционные дипломатические и юридические книксены им плевать. Страна— бандит, причём стареющий, слабеющий и оттого ещё более злобный и непредсказуемый. Плюс коррупция, возведенная в ранг закона и абсолютная межведомственная анархия и произвол. По Афганистану было видно.

Соответственно, какой угодно американский типус с положением и авторитетом в Африке запросто может подыграть украинцам на тему Поклонской и изобразить сцену с похищением Европы из греческой мифологии, сыграв роль быка. И даже бесплатно может. А уж за деньги… Благо, в чём — в чём, но в том, кому и сколько надо в Вашингтоне заносить, киевские разбираются. Все маршруты освоены и адреса проверены на практике. Вопрос: что мы в такой ситуации будем делать? И не в отношении Кабо-Верде, а насчёт Украины и, в первую очередь, Соединённых Штатов? Чем России заплатят свидомые и их крыша, если с Поклонской что-то произойдёт? Что — неважно. Метеорит на посольство свалится или споткнётся она — виноваты будут однозначно Украина и Соединённые Штаты. Без вариантов и без дискуссий.

При этом они заранее должны об этом знать и понимать, что ответ им до такой степени не понравится, что с неё надо пушинки сдувать, надеясь, что ничего ни по какой причине с послом России в Кабо-Верде не случится. Иначе… А вот тут затык получается и большой. С нашими дипломатами, включая послов, в принципе много чего в последнее время происходило и ещё может произойти. Какой ответ на это давала Россия? Правильно. Слабый до предела. Практически никакой, как с Турцией было, когда там нашего посла пристрелил местный отличник боевой, политической и идейно-религиозной подготовки. Его убрали, концы в воду спрятали, что до того, как турки это дело «расследуют», вообще без мата не скажешь. А почему с Поклонской такой фортель нельзя провернуть? Так что, не в ней вопрос. А в том, насколько всерьёз готово будет за неё начальство вписаться. И не по линии дипломатии…

Евгений Сатановский


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