Киноблогер Елена Арутюнова написала книгу с говорящим названием «В окружении…»

Елена известна в кругах шоубизнеса как киноблогер, ведущая программы телеканала «Жара», а также как героиня клипа Сергея Лазарева на песню «Крик».

— Я уже давно планировала писать книгу, — рассказывает Елена. — Так получилось, что в школе нам дали задание — написать антиутопию. И всё так закрутилось, что я немножечко удлинила заданную нам тематику, и вот — у меня есть книга! (Улыбается). А «В окружении» называется потому, что в моей книге как раз поднимается тема, как окружение влияет на самого человека и как человек попадает в своего рода матрицу и в ней загибается. Как он принимает плохие решения и потому просто погибает морально. Я против того, чтобы свободу человека как-либо сужали.

Девушка считает, что главная причина депрессий подростков — плохие отношения в семье.

— Проблемы сейчас у подростков, как правило, возникают от родителей, — рассуждает Лена. — Из-за непонимания, из-за каких-то там рамок, в которые они их загоняют. И мышление у людей из разных поколений отличается. Мне кажется, что родители иногда даже не хотят понять детей.

Лена Арутюнова сочиняет свои рассказы с пяти лет. В 2019 году, когда Лене было 13, она стала главной героиней клипа Сергея Лазарева на песню «Крик» для «Евровидения». Также девушка известна как журналист — в программе «Like Chart» она брала интервью у топовых звезд нашего шоу-бизнеса. Сейчас развивает свой ютуб-канал, где делится обзорами на новинки кино и книг. Недавно Елена снялась фильме «Новое величие» режиссера Рубика Злословского. В планах юной звезды — развитие своего блога и выпуск новой книги рассказов.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото: личный архив киноблогера.