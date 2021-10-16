{ 16 октября 2021 }

Лейтенант Копатыч. Ваши документики!

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и «Смешарики» запустили проект в рамках информационной кампании по безопасности дорожного движения.

На их совместном сайте дети смогут ознакомиться с правилами дорожного движения и пройти тест. Вблизи школ будет курсировать детский «паркон» с надписями «Водители, снижайте скорость вблизи учебных заведений!». А в самих школах тематические информационные плакаты сделают с изображениями любимых персонажей мультсериала.

Хороший ход. Благодаря замечательно продуманной и воплощенной в «Смешариках» дидактике дети привыкают видеть в персонажах мультфильма ненавязчивых учителей. И их устами можно здорово повысить усвоение детьми правил дорожного движения. А если столь же талантливо сделают плакаты и, самое главное, без назойливого школярства вовлекут их в воспитательный процесс — можно будет повысить и более важный в нашем народе параметр: готовность соблюдать эти правила.

НЕВМИНКУЛЬТ


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