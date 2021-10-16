Козырная карта в колоде ЦПШ

Кинодистрибьютор «Централ Партнершип» подписал эксклюзивный контракт с Yellow Black & White на прокат фильмов компании. Срок соглашения — 4 года, начиная уже с 2022. В контракт входят права на кинотеатральный прокат, а также ТВ-права сразу на 40 (!) полнометражных фильмов студии.

И цифра здесь не главное — брать зрителя будут явно не киновалом. Среди проектов — уже легендарный, хотя лишь частично пока отснятый «Вызов», семейная драма «Чебурашка» (мы писали о ней), а также «Декабрь» — грустная киноверсия последних дней Сергея Есенина, снимаемая при поддержке «Кинопрайма»).

Договор — безусловно, крупное событие на нашем кинодрафт-рынке. Однако неожиданным его назвать крайне сложно. ЦПШ с YBW так охотно сотрудничали в прошлом, что вообще порой производили впечатление единого холдинга. Состав эксклюзивов подбирается любопытный: кроме безусловных мастеров из YBW в колоде ЦПШ сейчас находится любимец касс Марюс Вайсберг, Петр Ануров с «Кинословом», QS Films и продюсерский центр «ГОРАД».