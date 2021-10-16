По дороге к Третьей мировой…

Япония возвращается на мировую арену в том самом качестве, в котором пребывала до и во время Второй мировой войны, пока её не разгромили — на море американцы, а Квантунскую армию в Китае — Советский Союз, и американцы её не оккупировали. Её Силы самообороны — одна из самых мощных армий региона, с момента основания военной базы в Джибути, они вышла на мировые транспортные коммуникации, а нынешний премьер делает заявления, которые иначе, чем подготовкой к агрессии и внешней экспансии расценить нельзя — и не стоит думать, что они делаются только «для внутреннего потребления». Гитлер тоже перед войной много чего сказал «для внутреннего употребления», а потом весь мир кровью захлебнулся. Некоторые это ещё помнят…

Реваншизм — страшная сила, особенно контролируемый извне. Тем более, Япония в войну была не просто союзником Третьего рейха, но совершила такое количество военных преступлений и ответственна за смерть стольких десятков миллионов людей в Азии, что этого ей жители оккупированных ею стран и территорий вовек не забудут. Причём чего там, в отличие от Германии, не было, так это признания своей вины за геноцид. Обошлось американским контролем над страной и её элитой, будущая внешняя агрессия которая была поставлена Вашингтоном под свой контроль. И, похоже, вот-вот может опять взорваться, превратив регион в поле новой большой войны, в которую вполне может быть вовлечена и Россия.

Соединённые Штаты, после всех жертв среди мирного населения, которые Япония понесла от их действий в войну, сожжённого их авиацией Токио, двух городов, уничтоженных атомными бомбардировками и десятилетий оккупации — это для Токио союзник, а Россия, которая с Японией дважды за последнее столетие воевала — противник. Впрочем, не одна. В этом качестве выступает и Китай, и Северная Корея, хотя Корея Южная, при всех сложностях её отношений с Северной, вряд ли будет биться на стороне Японии с кем бы то ни было — слишком там память о преступлениях японской армии в войну хорошо сохранилась. Что до нас, нам пока заявлено, что суверенитет Японии распространяется на российские Южные Курилы. Интересно, почему не на Приморье, Сахалин и Камчатку?

И, кстати, недавнее заявление японского премьера, насчёт необходимости быть готовыми к ПРЕВЕНТИВНОМУ удару по ракетным базам противников Японии — он только Китай и Северную Корею имел в виду, или и Россию тоже? Очень похоже, что верно последнее. И тогда вопрос: к чему надо быть готовыми НАМ, имея в виду дальневосточный театр военных действий? Тут уже совсем не до мирного договора по итогам Второй мировой войны. Тут к Третьей готовиться надо. Вот, после неё, судя по всему, с Японией мирный договор и заключим — если вообще будет кому и с кем его подписывать. А ведь не исключено, что тогда он будет просто неактуальным… Впрочем, увидим. Старое-то поколение японских политиков, которое войну помнит, ушло…

Что до поколения нового, как минимум премьер-министр Японии делает одно заявление за другим в таком стиле, который иначе, чем подготовкой к войне назвать язык не поворачивается. Одно слово — отжигает человек, особо себя в выражениях не стесняя. И понять его можно. Штаты сейчас не просто ослабили контроль над всеми своими союзниками, они их сами на всех своих соперников притравливают, как могут, пытаясь разжечь конфликты и в Европе, и в Центральной и Юго-Восточной Азии. Сами ввязываться в войны после всех конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке последних 20 лет, которые они как минимум не выиграли, они не склонны, а спровоцировать их, заодно ослабив союзников, с которыми они в экономике конкурируют — это святое.

Остаётся, надеясь в глубине души на лучшее, готовиться к худшему, с учётом не только текущей ситуации, но и возможного её развития по самому неблагоприятному сценарию. Заявления японского премьера требуют проработки всех возможных сценариев военного конфликта с Японией, от ограниченного столкновения в случае попытки провокации в районе Южных Курил, до тотальной войны на уничтожение, если Япония нанесёт удар по российским военным объектам на Дальнем Востоке. Дедушке когда-то с японцами там в 30-х приходилось воевать, а в 50-х к новой войне, которой тогда не случилось, готовиться. Обошлось войной в Корее. Результаты известны. Память жертв своих новых войн в храме Ясукуни японцы потом почтят — если он к тому времени ещё сохранится…