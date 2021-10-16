Евросоюз выпустил рескрипт насчёт того, как отныне надлежит вести себя в Арктике, где, помимо всего прочего, запретил добычу угля, нефти и газа, как запретил своим членам покупку всего того, что кем-то будет в Арктике добыто. Логично, если учесть, что относится это в первую очередь к России с её нефтяными и газовыми проектами. Причём крайне примечательны основания, на которых Брюссель пытается в Арктике её будущим распоряжаться. Их нет и быть не может. С момента основания в 1996 году, решения в Арктическом совете принимаются консенсусом, включая решения о статусе наблюдателей, которые там есть — и это и международные организации, и отдельные страны, но совершенно точно не ЕС, и ему этот статус не светил и явно в будущем не светит.

Давно еврочиновники пытались туда пролезть. Однако, до 2014 года получение ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете блокировала Канада, у которой с Евросоюзом свои проблемы, а с 2014 года, после Крымской весны и всего того, что Москва от ЕС получила по части санкций, Россия заняла в отношении попыток Брюсселя влезать в её сферу исключительной компетенции, жёсткую позицию. Хватит в Арктическом совете и восьми членов: России, США, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. Плюс решения по Арктике принимают ассоциации коренных народов этого региона, к которым, насколько можно судить, никакие европейские чиновники не относятся. Хотя по сути своей, все они такие олени — хоть в нарты запрягай…

Подробности того, что теперь официальный Брюссель на основании того, что сам себя объявил в Арктике главным решалой, требует от тех, кто там присутствует или может присутствовать в перспективе, как тот же Китай, перечислять бесполезно. Если б это было на одесском Привозе, таки тот, кто там бы этот список озвучил, до конца жизни работал бы на одни лекарства. Помимо категорического запрета что-то добывать и экспортировать, там и обеспокоенность наращиванием уровня милитаризации региона (претензии к России), и нарастанием агрессивности стран, участниц Арктического совета (к России), и требования контроля Евросоюза над прохождением судов по Северному морскому пути (тоже к России)…

В общем-то, даже как-то странно, что пока Брюссель начал для Москвы ставить условия только по Арктике. А как же Антарктика, космос и Мировой Океан?! Или Арктика — это только начало? Напоминает историю крестовых походов, раздела мира по Тордесильясскому договору между Испанией и Португалией или эпоху колониальных захватов. Приплывают или прибывают в конном и пешем строю к иноверцам, варварам и прочим туземцам крестоносцы, конкистадоры, миссионеры и торговцы, втыкают в их землю штандарт своего короля и объявляют эту землю его вассальной территорией, а всех её жителей — его подданными. И давай их просвещать, обращать в истинную веру и обдирать, как липку… Знакомая история.

Уже и империи колониальные рухнули, и все неоколониальные проекты последнего времени провалились, включая завоевания американцев и всех их союзников, включая европейцев, на Ближнем и Среднем Востоке, и Китай выходит в новые сверхдержавы, а Россия не только не развалилась, но и перевооружила армию и флот, а европейцы всё ещё ведут себя, как вели со времён Античности, Средневековья и Возрождения по самое Новое и Новейшее время. Уже сама Европа трещит по швам и её границы рушатся под натиском мигрантов из Африки и Азии, ни остановить которых, ни справиться с которыми, ни превратить их в европейцев, она не может, а всё лезет и лезет на рожон. Край непуганных идиотов. Самое время пугнуть.