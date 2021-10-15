Знакомство с Young Thug в 7 пунктах

Считайте, это такой вот экспресс-гайд для тех, кому лень бегать по разным статьям.

— Послушайте микстейп «JEFFERY». Треки в нем названы в честь разных кумиров музыканта, а один из них посвящен убитой горилле Харамбе. Самый примечательный, конечно, RiRi. Таггер издевается над своим голосом, а в припеве вовсе стонет как тюлень — трек из-за этого не становится хуже. (Другие рекомендованные релизы: «Barter 6» и «Slime Season 3»)

— Посмотрите клип на «Wyclef Jean». По сути это деконструкция клипмейкинга: по сюжету Таггер не смог попасть на съемки и режиссерам пришлось выкручиваться по максимуму.

— Народный мем с Тагом и уткнувшимся в монитор Lil Durk появился во время работы в софте Pro Tools. Люди из окружения музыканта подтвердили, что тот нередко вмешивается во все процессы создания трека, в том числе к части звукоинженерии.

— Young Thug считается одним из пионеров антитестостеронного трэпа. Артист делал маникюр до рождения Лил Узи Верта, носил платья и неоднократно заострял внимание на том, что подобное не избавляет человека от мужественности.

— Он напрямую вдохновлялся творчеством Lil Wayne, позаимствовал стиль кумира и обвесил его заметными апгрейдами. Теперь и сам Таггер вдохновляет молодых артистов творить, а успешные чартовые исполнители (Gunna, Lil Baby, Juice WRLD, YNW Melly) считаются его «детьми».

— В 2017 году Таггер выпустил вдохновленный кантри-музыкой альбом (привет, Лил Нас), где на обложке ему вырезали ноги с помощью криворукого фотошоппера. А два месяца назад он поделился лайв-выступлением с живыми инструментами — чем не рок-музыкант?

— Проще назвать тех, с кем у Таггера нет совместной песни, чем перечислить остальных. Не сказать, что его куплеты это главная причина успеха «Havana» Камилы Кабельо или «Way 2 Sexy» Дрейка, но иногда вокальные сегменты в его исполнении действительно впечатляют. Например, Oxxxymiron назвал куплет Тага в «Out My Face» самым изобретательным и свежим в 2016 году.