{ 15 октября 2021 }

«Days Before Rodeo» — микстейп, сделавший Трэвиса Скотта великим

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Его до сих пор нет на стриминговых площадках.

С 2014 года за Трэвисом закрепилась привычка тизерить большие альбомы за несколько лет до релиза, попутно сбрасывая на слушателей промежуточные проекты в качестве затравки. «DBR» — классика молодого выскочки, рассвет карьеры которого пришелся на период перехода трэп-музыки в сторону претенциозности.

Так как явление по имени Трэвис Скотт родилось в этой пограничной зоне, его музыка была способна очень точно передавать южный шарм микстейпов второй половины нулевых (Gucci Mane, как живой пример) и одновременно демонстрировать увлечение автора жанрами с приставкой «арт-». Вы спросите, мол почему музыкальные гики любят Трэвиса Скотта и белые пацаны в унисон начнут перечислять сомнительные достижения Жака, понятные только остальным задротам. Я такой же, но постараюсь разложить очень компактно.

Трэвис Скотт — один из немногих трэп-артистов, кому удалось обратным сальто перепрыгнуть рамки жанра и сделать так, чтобы массовый слушатель не заметил подмены. Чувак люто прется от инди-музыки (сотрудничал с Toro Y Moi и Tame Impala, сэмплировал The 1975), рарного психоделического рока и Майка Дина. Последнему он позволяет «отдыхать» на своих альбомах, просто предоставляя возможность пилить те самые космические синты на великом Moog. «Days Before Rodeo» — сырой, но очень иллюстративный пример, как может звучать тестостеронная трэпчина, если у музыканта не насрано в голове и он изначально понимает каким должен быть финальный результат. Биты сменяются внутри трека, минимализм здесь не приветствуется (почти), а сами инструменталы структурно отличаются от любого чартового музла, которое до сих пор по кд выпускают метробумы и так далее

Вряд ли Трэвис Скотт переиздаст «Days Before Rodeo» когда-либо. Дело даже не в очистке сэмплов — такое подозрение, что ему в целом неинтересно оглядываться назад.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. Fall Out Boy готовят к выходу «Pax Am Days»

    2. Fall Out Boy готовят к выходу «Pax Am Days»

    Группа Fall Out Boy заканчивает работу над очередным релизом. Мини-альбом «Pax Am Days», включающий в себя восемь треков, увидит свет 15 октября 2013 года, всего через полгода после выхода предыдущего диска «Save Rock & Roll», сообщает Gigwise. Новая [Читать...]


  2. Снуп Догг выпустил клип своего нового проекта 7 Days of Funk

    3. Снуп Догг выпустил клип своего нового проекта 7 Days of Funk

    Снуп Догг выпустил в свет видеоклип на заглавный трек с новой пластинки своей новой группы 7 Days of Funk «Hit Da Pavement». В новом видео Снуп Догг, по традиции, ездит в тачке, покуривает травку и катает девочек, демонстрируя [Читать...]


  3. Стали известны детали завещания Тони Скотта

    4. Стали известны детали завещания Тони Скотта

    Кинорежиссер и продюсер Тони Скотт («Лучший стрелок», «Враг государства»), покончивший жизнь самоубийством, спрыгнув с моста  в Лос-Анджелесе 19 августа, оставил завещание в размере 1 250 000 долларов.   По завещанию Тони Скотта, всё его имущество отходит семейному трастовому фонду, сообщает ресурс TMZ. Распоряжаться [Читать...]


  4. Писатель Дэннис Лихейн займется сценарием «Трэвиса Макги»

    5. Писатель Дэннис Лихейн займется сценарием «Трэвиса Макги»

    Студия 20th Century Fox пригласила известного писателя Дэнниса Лихейна («Остров проклятых», «Прощай, детка, прощай») для написания сценария детективной картины «Трэвис Макги», к которой проявил интерес Леонардо Ди Каприо. Фильм основан на одном из романов Джона Д. МакДональда и [Читать...]


  5. Джеймс Мерфи назвал альбом Arcade Fire «по-настоящему великим»

    6. Джеймс Мерфи назвал альбом Arcade Fire «по-настоящему великим»

    Бывший фронтмен LCD Soundsystem Джеймс Мерфи заявил, что считает новый альбом Arcade Fire «по-настоящему великим». Мерфи помог канадской инди-рок-группе с продюсированием нескольких треков. «Думаю, это будет по-настоящему великая запись. Жду не дождусь, когда альбом выйдет, – сообщил Мерфи [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»