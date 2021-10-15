«Days Before Rodeo» — микстейп, сделавший Трэвиса Скотта великим

Его до сих пор нет на стриминговых площадках.

С 2014 года за Трэвисом закрепилась привычка тизерить большие альбомы за несколько лет до релиза, попутно сбрасывая на слушателей промежуточные проекты в качестве затравки. «DBR» — классика молодого выскочки, рассвет карьеры которого пришелся на период перехода трэп-музыки в сторону претенциозности.

Так как явление по имени Трэвис Скотт родилось в этой пограничной зоне, его музыка была способна очень точно передавать южный шарм микстейпов второй половины нулевых (Gucci Mane, как живой пример) и одновременно демонстрировать увлечение автора жанрами с приставкой «арт-». Вы спросите, мол почему музыкальные гики любят Трэвиса Скотта и белые пацаны в унисон начнут перечислять сомнительные достижения Жака, понятные только остальным задротам. Я такой же, но постараюсь разложить очень компактно.

Трэвис Скотт — один из немногих трэп-артистов, кому удалось обратным сальто перепрыгнуть рамки жанра и сделать так, чтобы массовый слушатель не заметил подмены. Чувак люто прется от инди-музыки (сотрудничал с Toro Y Moi и Tame Impala, сэмплировал The 1975), рарного психоделического рока и Майка Дина. Последнему он позволяет «отдыхать» на своих альбомах, просто предоставляя возможность пилить те самые космические синты на великом Moog. «Days Before Rodeo» — сырой, но очень иллюстративный пример, как может звучать тестостеронная трэпчина, если у музыканта не насрано в голове и он изначально понимает каким должен быть финальный результат. Биты сменяются внутри трека, минимализм здесь не приветствуется (почти), а сами инструменталы структурно отличаются от любого чартового музла, которое до сих пор по кд выпускают метробумы и так далее

Вряд ли Трэвис Скотт переиздаст «Days Before Rodeo» когда-либо. Дело даже не в очистке сэмплов — такое подозрение, что ему в целом неинтересно оглядываться назад.