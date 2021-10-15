Добровольность вакцинации

Сообщения о ситуации с коронавирусом — уровень заболеваемости, вакцинации и смертности, а также о выходе системы здравоохранения в ряде регионов на предельную мощность с приостановкой из-за этого плановой медицинской помощи населению, помимо обслуживания больных коронавирусом, заставили провести опрос радиослушателей: что они думают, насчёт добровольности вакцинации в нашей стране, имея советский опыт обязательности прививок с исключениями только по медицинским показателям? При том, что президент, как человек, приверженный принципам демократии, ранее сказал о добровольности вакцинации, причём неоднократно. Ну, у него свои приоритеты. Имеет право.

За 40 минут более двух с половиной тысяч участников — очень большая выборка. 84% за обязательную поголовную вакцинацию всего населения страны — как и сейчас, бесплатную, но без малейших исключений, помимо медицинских противопоказаний. Ни о каких других идеях, препятствующих вакцинированию, речь идти по их мнению не может и не должна. Не о здоровье и жизнях вакциноскептиков речь, а об окружающих их людях. Те-то чем виноваты? Рискуешь — рискуй собой, а не другими. То же самое, что соблюдение правил дорожного движения, техники безопасности или уголовного кодекса. Ни малейшей разницы. А налаживание и обеспечение работы системы, которая должна это обеспечивать в масштабах всей страны — неотъемлемая обязанность её руководства.

6% за то, чтобы люди сами решали, проходить им вакцинацию или нет. То есть ровно так, как это у нас и сегодня происходит. Для них право на личный, персональный, самостоятельный выбор важнее риска заболеть и умереть или соображений, насчёт безопасности окружающих. Ну, и 10% — фаталисты. Они же пох-исты, говоря попросту. Пускай будет, что Б-г даст. Кто заболеет, тот заболеет и, не исключено, помрёт. Кто останется здоров или заболеет, но выздоровеет, значит тому на этом свете жить суждено. Карма у них всех такая — разная. Что будет, то и будет. Тоже позиция! Что до того, как к такого рода результатам опроса может отнестись начальство и будет ли оно на каком-либо уровне их учитывать… Нет, конечно. У него, как уже сказано, свои приоритеты. По результатам заметно.