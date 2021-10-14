{ 14 октября 2021 }

В культуре изобрели «бронзовый парашют» для уходящих корифеев

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Александр Кибовский попытался красиво вырулить из некрасивой ситуации. Видя, что Александр Ширвиндт уходит с должности худрука Театра сатиры с умеренным скандалом и любовью зрителей, а ему остается весь негатив, Кибовский предложил мэтру новую должность — президента театра.

Нечто подобное (пусть и при иных обстоятельствах) уже пытались провернуть с уволенным директором ГЦТМ им. Бахрушина Дмитрием Родионовым. Но и он тогда от должности президента отказался, и Ширвиндт затею откровенно высмеял, заявив коллегам на прощание, что мог бы стать президентом подземного перехода и стоять с протянутой рукой.

Можно было бы и правда как-то поизящнее снизить градус то ли недопонимания, то ли уже полноценного конфликта. Да и давно пора уходить в культуре от этих клише, вроде президентов. Ладно еще в политике, хотя и здесь не видно ни одной причины использовать этот термин при наличии абсолютно идентичного «председатель». Ладно в вузах, где президенту отводятся представительские функции. Но в театре есть худрук и директор, и вводить должность «свадебного президента» просто в роли «бронзового запасного парашюта» — так себе затея.

НЕВМИНКУЛЬТ


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