{ 14 октября 2021 }

Азиатская Spice-Eminem побила рекорд Тейлор Свифт

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Побит рекорд Тейлор Свифт по скорострельности фанатов на YouTube. Американская нишевая певица однажды удосужилась набрать за сутки 65,2 миллиона просмотров, выложив сингл с неприхотливым и скромным названием «Me!».

Но свой удар нанесла, наконец, одна из новых цитаделей мировой музыкальной культуры — Корея (нужно упоминать, что не Северная?). Поклонники девичьей к-поп-группы Blackpink навострили мышки и пальцы, и когда участница этой группы Лалиса (она же сокращенно — Лиса, чтобы легче запомниться основной целевой аудитории) вывалила в Сеть свой дебютный личный сингл с неприхотливым и скромным названием Lalisa — радостно защелкали свою кумиршу кликами, ненадолго вогнав в Книгу рекордов Гиннесса.

У бедной Тейлор Свифт никаких шансов. Если она остается любимицей в первую очередь внутренней, американской, то у солистки азиатских SpiceGirls поклонники ходят под столы не только Кореи, но Японии, Китая и даже Тайланда, откуда хип-хоп-симпатяга родом. Дружно любуясь мельтешением говоруньи в кадре (слушать там особо нечего), фанаты набили 73,6 миллиона просмотров и обновили рекорд.

Впрочем, речь, судя по всему, именно о женском рекорде. Ведь общим с цифрой в более 74 млн (совсем чуть-чуть не хватило) еще недавно значился сингл Boy with Luv от группы BTS. Правда вы знаете, из какой страны?

НЕВМИНКУЛЬТ


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