Лампочка Ильича с отблеском «Гоголь-центра»

Активисты профсоюзного объединения “Соцпроф” провели 14 апреля 2015 года пикет у “Гоголь- центра” в Москве с требованием проверить финансовую деятельность руководства учреждения. Около двух десятков человек выстроились в цепочку у здания театра. В руках они держали плакаты: “Растратчиков [Читать...]

Министр культуры Украины заявил, что “Россия «принудительно записала» Гоголя в русские писатели”. Наверное, в знак протеста Гоголь объявит голодовку. Шотландцы чешут под килтами и готовятся выкатить предъявы по Лермонтову. Эфиопия за Пушкина скорее всего решит взять деньгами или [Читать...]

Все так переполошились по поводу «уничтожения Гоголь-центра». Не знаю, что там с коррупцией, материалов дела не видел и информацией не владею. Но гипотетическая потеря Гоголь-центра выставляется нашей интеллигенцией как мировая катастрофа, конец России. Но ведь это не так. [Читать...]

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман (на фото) заявил, что московский «Гоголь-центр» не имеет права на показ видеозаписи спектакля «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина. Бесплатный показ должен состояться в рамках программы «Медиатека» и запланирован на 19 [Читать...]

С 6 по 9 сентября в «Гоголь-центре». Оригинал — одна из самых заметных книг итальянского возрождения. Символично, что именно по ней Кирилл Семёнович поставил спектакль, премьера которого будет в числе первых в «Гоголь-центре» после послаблений. Она же, кстати, [Читать...]