Лампочка Ильича с отблеском «Гоголь-центра»

Музей Москвы в честь юбилея начала электрификации советской России создал онлайн-карту к выставке «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО».
Здесь стараются копнуть поглубже: отдать должное еще инициативам специалистов времен Империи, и показать, почему осуществить планы удалось уже именно в советскую эпоху, вопреки тотальной разрухе.
Кроме реконструкции карты плана ГОЭЛРО (а она есть уже и онлайн), выставка открывает новые связи, переклички, контексты произведений искусства и их авторов. Правда, оставляет вопросы еще и вполне угадываемая перекличка логотипа с Гоголь-центром. Сэкономили на девочках-дизайнерах или осознанно решили хайпануть? Явления-то, мягко говоря, из очень разных песочниц — как говорится: «темнота — друг Гоголь-центра», а тут вдруг ГОЭЛРО…