Купе номер шесть отправляется в Штаты с Финляндского вокзала

Совместная картина «Купе номер 6», созданная при поддержке Минкульта, стала претендентом на «Оскар» от Финляндии. Путешествие Юры Борисова и Сейди Хаарла из Москвы в Мурманск в конце 90-х — уже удостоилось Гран-при в Каннах, а теперь попробует впечатлить членов американской киноакадемии.

Впечатлить есть чем. Любителей клюквы порадует склонность героя Юры Борисова выдувать за раз литр спирта «Ройяль», ценителей дорожных романов — вполне растрепанные диалогами души. А кто-то из американцев даже всплакнет по России, которую они потеряли вскоре после событий фильма.

Здесь важен, правда, не только и не столько факт выдвижения картины на премию, а именно его совместность. Отношения между Россией и Финляндией в последние годы не лучшие, и убедительная попытка понять друг друга хотя бы в кино и во время работы над ним (а тут еще и Германия с Эстонией участвовали) — большой и взаимный шаг навстречу.

Жаль только, что понимать нас иностранцам очень нравится грязных и поверженных девяностыми, а не нарастившими где мышцы, а где и жирок сегодняшними. Но мы себя сегодняшних и сами не понимаем. Если судить по кино.