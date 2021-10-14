Италию ждет извержение российского искусства

На юге Италии открылся Первый Фестиваль российской культуры «Россия-Неаполь. Вулкан искусств». Проходить он будет сразу в нескольких городах области Кампания, а Неаполь станет эпицентром культурного праздника и стартовой площадкой для дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества и осуществления новых интересных инициатив.

На лучших площадках Неаполя, Помпеи и Капуа состоятся выступления Государственного ансамбля танца «Марий Эл» и концерты солистов Мариинского театра Марии Баянкиной (сопрано) и Ирины Шишковой (меццо-сопрано). Ожидается показ фильмов Карена Шахназарова, Егора Кончаловского, Ивана Шахназарова и Константина Худякова. Кроме того, итальянские зрители увидят мультипликационный фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки» Инны Евланниковой и Святослава Ушакова.

Также в программе церемония вручения Карену Шахназарову специального знака фестиваля «Солнце Неаполя» и множество официальных встреч, призванных укрепить межгосударственные связи России и Италии и активизировать сотрудничество в сфере креативных индустрий. Речь идет о творческих встречах, открытых дискуссиях и конкурсных проектах российско-итальянских киношкол с целью создания профессионального креативного сообщества молодых специалистов в области киноиндустрии.

Завершит фестиваль торжественный гала-концерт с участием солистов Мариинского театра.