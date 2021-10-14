Заместитель Госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд — старый и последовательный, ещё с советских времён, враг нашей страны и людей, которые в ней живут (не руководства — это само собой, а именно людей, которых она глубоко презирает, что демонстрировала не раз более, чем открыто), приехала в Москву на переговоры, провела их и уехала. Ну, воздух в Москве чище стал. Как и в обмен на что именно ей этот визит разрешили, с учётом того, что она под наши санкции попала и въезд в Россию ей был официально запрещён, вопрос отдельный. Ну, в холодную войну (а у нас с Америкой идёт именно она) и не такое бывает. Как она тут выглядела и что этим хотела сказать, тоже. Дипломатический дресс-код ей был нарушен напоказ, но что с туземцами церемониться…

Впрочем, простим злобновато стареющей пожилой некрасивой женщине её маленькие причуды. Стиль, вкус и хорошие манеры — это не про Викторию Нуланд, но этого от неё никто в Москве и не ждал. Бачили очi, що купували, йижте, хоч повилазьте (автор в курсе, что слово «йижте» надо писать через i с двумя точками, но лишён такой возможности вследствие отсутствия этой буквы в стандартной клавиатуре). Разговоры на должном уровне прошли? Прошли. Она осталась при своём, наши начальники при своём, «Минские соглашения» выполнять всё равно никто в Киеве не будет. Стороны расстались, выразив глубокое удовлетворение друг другом, столь же обязательное, сколь формальное, ничего не означающее и ни к чему не обязывающее.

Дипломатия, ети её в качель, так устроена. При этом, общаясь с такой гадюкой подколодной, как Виктория Нуланд (автор не имеет в этом к ней ни малейших претензий — змеи имеют полное право на свою экологическую нишу, в том числе в человеческом обществе), имеет смысл после встречи пересчитать деньги в кошельке, а потом пальцы на руках и ногах — все ли на месте. Понимают ли это наши чиновники, которые с ней имели дело? Не исключено. Учитывают ли? Может быть, может быть… Только пока что их всех на Украине и в прочих постсоветских республиках американцы, включая ту же Нуланд, переигрывают, как последних лохов. Заметно невооружённым взглядом. Поскольку чего хотят они — понятно. Чтоб духа нашего там не было. И этого они добиваются. А вот чего хотим и что можем мы…