Муж Ксении Анатольевны Собчак, Константин Богомолов — этот несчастный сверчок на печи, тоже решил вложить свои пять копеек в обсуждение ситуации с аварией на трассе, в которой участвовала машина Ксении Анатольевны, этого нашего бывшего кандидата в президенты страны, человека будущего этой самой страны и, как минимум, её настоящего, элиты элит, светской львицы, тусовщицы мирового масштаба, гениального творца, чьё бессмертное детище — «Дом-2» наложило неизгладимую печать на целое поколение и породило толпу её подражателей, наследников и наследниц её дела, самые успешные из которых, вроде Ольги Бузовой, немало преуспели, хотя, конечно, до уровня самой Ксении Анатольевны никому из них не дотянуться. Да и вообще никому дотянуться не суждено.

Выступил он, как и полагается человеку творческому, экспрессивно, всяко обругав и обозвав нелицеприятно тех, кто посмел надругаться над честным именем его жены, человека в высшей мере чистого духом и возвышенного, с которым негодяи и завистники решили свести счёты, использовав трагичную для неё (естественно, а для кого же ещё?!) ситуацию, в которую она попала, умчавшись с места аварии в аэропорт, оставив позади себя труп и искалеченных, что вызвало в отношении неё, также весьма пострадавшей в той аварии (головой ушиблась — говорит, что болит, хотя чему там болеть, совершенно непонятно), шквал негатива. Полон мир завистников и подлых людей, которым только дай с Ксенией Анатольевной счёты свести. Такие негодяи!

Нет бы, понять её и ей посочувствовать! Войти в её положение и встать на её сторону! На худой конец, тактично отвернуться и не комментировать ни того, что случилось, ни саму героиню этого происшествия. Мёртвых всё равно уже не вернуть, покалеченных будут лечить и, не исключено, поднимут на ноги, те, кто уцелел — уцелели, а виноват во всём водитель. В театре или кино мог бы быть и садовник, но в реальной жизни — водитель. Он же шофёр. Он же таксист, только сидевший за рулём «мерседеса». При чём тут Ксения Собчак?! Ну, уехала, и уехала. У закона к ней претензий нет и быть не может, а теперь её в качестве свидетельницы таскать будут, от важных дел отрывать и настроение ей портить. А она же не обычный человек, чтобы на всякую мелочь такого рода отвлекаться! Она сверхчеловек. Понимать надо!!!

Что до общества с его давно устаревшими критериями поведения и приставанием к тем, кто эти критерии давно перерос… И тут Богомолов, который и сам человек непростой, этого не скрывал и не скрывает, и тем сильно выделяется из общей околоинтеллектуальной массы российского творческого бомонда, честно высказал всё, что об этом обществе думает. Кто бы сомневался. Впрочем, людей тоже понять можно. Повышенное внимание к ситуации и обострённая реакция на участие в ней Ксении Собчак — это вовсе не признак того, что с ней собрались её недруги счёты сводить. Какие недруги, какие счёты… Это просто непроизвольная рвотная реакция организма на что-то до того мерзкое и отвратительное, что хочешь не хочешь, а вытошнит. Как когда ненароком в дерьмо вляпался или в блевотину. Не более, чем.

Хотелось бы этого не видеть, не ощущать и не нюхать того запаха, от которого буквально наизнанку выворачивает, да не получается. Вот, у сверхчеловека получается и у мужа её — в лёгкую, а у людей обычных, нормальных — никак. Даже автора, при всём отсутствии у него желания что-либо слышать о Ксении Анатольевне Собчак и её муже, Константине Богомолове, прорвало. В том числе потому, что невольно ситуацию на себя примеряешь. Что, если в такого рода аварию твои друзья или близкие попадут? И тут такие мысли в голову приходят и такое всколыхивается, что лучше Богомолову об этом не знать и не думать, а то спать по ночам перестанет. А ему же это вредно — плохо спать. Оно на его творческом и половом потенциале сказаться может. Что тогда с русской культурой будет? Подумать страшно. И что со страной будет, если перестанет по ней ездить и летать Ксения Собчак!