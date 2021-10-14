Наталья Поклонская назначена послом России в республике Кабо-Верде

Интересно, какова будет реакция на это украинских властей? Никакой, поскольку это совершенно не их собачье дело? Так это же только на первый взгляд! Поклонская из Крыма? Из Крыма. Первым прокурором полуострова после воссоединения Крыма с Россией была? Была. В этом качестве Мустафу Джемилёва и его радикальную протурецкую гопу обидела? Обидела. За дело, но кого это в Киеве интересует! Депутатом российской Государственной Думы была? А то! Под «максимальными санкциями» Украины по обвинению в «государственной измене» находится? Находится. Как и под пролоббированными Киевом санкциями США, Канады, Евросоюза и… Японии.

Последнее совсем уже непонятно, с учётом того, до какой степени она в этой самой Японии популярна, включая широкое распространение там про неё комиксов и мультфильмов, поскольку на японский вкус Поклонская — «кавайи-кавайи». То есть, сочетает высшую для японцев степень ми-ми-мишности, очарования и лёгкой (или убойной — в зависимости от темперамента конкретного японца) эротики. Абы про кого там манга и аниме не создают! Понимать надо… Но поскольку Япония де-факто не совсем страна, а любимый протекторат Соединённых Штатов, а нынешняя Украина вообще является их колонией, причём далеко не самой привилегированной, кто-то на каком-то уровне в Госдепартаменте решил украинские санкции в японском МИДе пролоббировать…

Отметим, что украинская прокуратура известием о назначении Поклонской послом России в Кабо-Верде была так приятно возбуждена, что заговорила не более не менее, как о её возможной депортации из этого африканского островного государства на Украину. Интересно себе представить, как они это видят и до какой степени вообще отморозились. Послов России ещё ниоткуда в мире никогда никуда не депортировали и вряд ли будут. Хотя интересно было бы посмотреть, как Киев такого рода аферу попытается провернуть, а ещё больше на то, чем это в итоге для украинской прокуратуры, украинского клоуна-президента и Украины, как государства, обернётся. «Плохо кончится, родной», — говорили на такого рода тему в великом фильме «Кин-дза-дза».

Учили бы в Киеве матчасть, что ли? Да куда там… Мозгов в их начальственных головах нет и не было, одни хватательные инстинкты. Ну, они и пытаются Поклонскую как могут прихватить. Точнее, надеются на это. Украина же охренительно важна для Кабо-Верде, остальной Африки и вообще всего мира, Солнечной системы и Галактики в целом. Особенно на Ригеле она популярна, Альфа Центавра и в системе Большой Медведицы. Там вообще слово украинской прокуратуры — закон. Как кто что скажет и велит, все во фрунт вытягиваются и даже антеннами, которые у них вместо ушей, шевелить перестают. А иначе они к ним «Крымскую платформу» применят, что, в случае чего, и Кабо-Верде грозит. Вот назначит Киев эту страну Крымом — будет знать!

Отрубит туда Украина подачу со своей территории воды и электроэнергии и запретит их туда ввозить на веки веков. Остановит с островами Кабо-Верде транспортное сообщение (кстати, а оно есть?), особенно железнодорожное и автомобильное. Запретит на своей территории песни Сезарии Эворы, использование креольского диалекта кабо-вердианского языка, а также музыку стилей морна, фадо и модинья. Ну, и заодно может запретить у себя всё португальское — на всякий случай. Вдруг это всё происки не только Москвы, но и Лиссабона, как столицы бывшей метрополии Кабо-Верде? Пускай и они знают! В общем, как говаривала покойная мама: «Тяжело больные люди». Добавим — «на всю голову». Очень точно ситуацию характеризует…