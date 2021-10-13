Да сменяйтесь как хотите!

Прошлая неделя показала доселе небывалую суету, окружавшую московские театры. Одна за другой следовали перестановки в руководстве — да так, будто это театралы, а не чиновники кусали локти после выборов.

Судите сами: театр «Шалом» возглавил Олег Липовецкий, «Ромэн» — Николай Сергиенко, Театр Сатиры — Сергей Газаров. Театр на Таганке торжественно закопал топор войны и воссоединился спустя долгих 30 лет — и все эти события уложились буквально в несколько дней.

Совокупность перестановок наталкивает нас на мысль о том, что Александр Кибовский близок к тому, чтобы «всё». Раньше Александр Владимирович бился за каждую свою кандидатуру, лоббируя своих людей и свои решения. Сейчас же его как будто приперли к стенке и он вынужден соглашаться на тех, за кого просят другие — судя по всему, срок представления кандидатов вышел 1 октября, а последующую неделю потратили на оформление необходимых бумаг и подпись вице-мэра.

Так что в скором времени не исключены определенного характера новости. С интересом наблюдаем.