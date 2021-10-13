Блокадники, Захарова и «Эхо»

Немного о бюрократах и чиновниках, немецких и отечественных. Мария Захарова в кои-то веки высказалась по теме, в которой автор разбирается несколько больше, чем все те, кого она упомянула, разбирая вопрос компенсаций, которые Германия выплачивает евреям-блокадникам и ведущих «Эха Москвы», которые это решение германских властей (так и хочется сказать — властей Четвёртого рейха), яростно в эфире защищали. Так уж получилось, что в годы пребывания в статусе президента Российского еврейского конгресса, в 2001-2004 годах, автор имел с руководством американских и международных еврейских организаций, которые вопросы этих компенсаций решали, а также ФРГ, США и Израиля, много бесед и рубка шла как раз насчёт того, кому платить, кому нет и как именно это делать.

Наши евреи как раз считали, что помогать надо всем, а не только им одним. Причём тогда речь шла ещё не о блокадниках, а об узниках гетто и концлагерей, ассоциации которых по вполне понятным человеческим причинам полагали, что те, кто там выжил, не являясь евреями, заслуживают помощи не меньше, чем они сами. Каковая позиция до международного сообщества на всех уровнях донесена и была. Как раз тогда Всемирный еврейский конгресс и его профильная организация, которая специализировалась на попытках выбивания компенсаций из тех, кто на еврейской крови и имуществе в войну разжирел, при поддержке государственных институций США, как раз Швейцарию с её банками за горло взяли. Много лет этим занимались и нашли нужные доказательства.

В итоге швейцарские банки, получив от США предложение, от которого не смогли отказаться, пошли на то, чтобы выплатить часть зажатых ими у жертв нацистов денег, которые уцелевшим в концлагерях и гетто, обращавшимся к ним после войны, не выплачивали. Ну и, поскольку те в основном уже померли, суммы эти должны были пойти тем из жертв нацизма, кто ещё был жив. Так вот, наши ребята составили проект распределения средств, который учитывал ВСЕХ выживших — евреев и неевреев, и автор его на всех уровнях пытался пробить, упирая именно на справедливость, о которой Захарова говорит. Благо, его в том мире знали и уважительно принимали на всех уровнях. И толку с этого оказался ноль. Причём не просто ноль, а НОЛЬ.

Нет, выслушивали очень внимательно и сочувственно, в том числе нью-йоркский судья Джуда Грибитц, который вёл процесс. Звали на заседания, где всё это обсуждалось и принималось. Давали выступить и обещали всё учесть и довести решения до сведения сразу же, как только их примут. Но принимали только то, что было выгодно самим организаторам этого процесса. И после этого единственное, что их интересовало — это, чтобы не было скандала. Помнится, так тогдашнее руководство «Джойнта», которое занималось постсоветским пространством и его евреями, искательно выясняло, не подаст ли на них Российский еврейский конгресс в суд, если что с нашей точки зрения решат не так… С утра англичанин Ашер Острин, который нашей страной в те годы занимался и ещё не вляпался во все те материально-финансовые аферы, в которые потом угодил (там, где большие деньги, всегда много крадут) автора, прямо с вокзала, с чемоданом стоял и ждал у дверей офиса его нью-йоркского партнёра…

Ну, мы же люди приличные, воспитанные и порядочные, мы так не поступали и до сих пор не поступаем — какой суд? К сожалению. Поскольку со всеми этими западными ребятами, хоть еврейскими, хоть нееврейскими, так себя вести нельзя. Их за горло надо сразу брать, они иначе не понимают. Или делают вид, что не понимают, что не лучше. На совесть там давить бесполезно — зря Захарова пытается. Её нет, не было и не будет. И, кстати, схема очень простая. Состоит она в том, что любые деньги, которые кто-то за совершённые в войну преступления нацистов и их пособников платит — неважно, концлагерникам, узникам гетто или блокадникам, идут через конкретные бюрократические структуры и только через них, на чём те и живут. И даже некоторые средства в самом деле доходят до тех людей, под которых их формально выбивают.

Интересно, кстати, кто является оператором, распределяющим деньги среди евреев-блокадников? Небось, опять «Джойнт», который, вообще-то говоря, «Американский еврейский распределительный комитет», отчего его американские власти и поддерживают, организуя нажим хоть на Швейцарию, хоть на Германию. Рука руку моет. Немецкие власти американцев боятся, а с евреями связываться не хотят. Научены горьким послевоенным опытом, оттого и платят, чтобы от них отстали. Наших они не боятся и видят в гробу в белых тапочках, что заметно по их закидонам насчёт поставок газа и прав человека. А насчёт справедливости там говорить вообще не с кем, она никого не интересует и никогда не интересовала. Хоть жалуйся, хоть нет…

Евреи-блокадники, как таковые, кстати, тоже никого не интересуют, включая те еврейские организации, которые ими занимаются. Просто совсем уж без них денег не получить — в смысле, не отжать у немцев. Причём, что их мало — для бюрократов хорошо. Чем меньше, тем лучше: им самим больше останется на «организационные мероприятия» и «процесс выдачи средств». На фига им всем блокадникам платить? Бюрократам тогда, что останется? Тем более, что еврейских узников гетто и концлагерников совсем уже мало. Вот они и придумали новую категорию под распил бюджетов… Что до ведущих «Эха Москвы» с их адвокатированием помянутого процесса, который автор именно так охарактеризовал, как его только и можно охарактеризовать, они во-первых глупы, как пробки — и это главное.

Во-вторых, люди эти ничего ни в чём не соображают и ничего не знают о материях, по поводу которых с таким жаром и таким непререкаемым апломбом высказываются. То есть полностью некомпетентны. Обычное дело для журналистов, тем более, для нынешнего «Эха», с которого ребята, его когда-то основавшие, не зря поуходили. Это «Эхо Москвы» не прежнее, а новое, символом которого на веки вечные стала Леся Рябцева, вне зависимости от того, числится она в его штате или нет. Сам Венедиктов это автору объяснил, после чего тот к нему больше на это радио и не ходит. И, в-третьих. Решение, которое справедливо раскритиковала Мария Захарова, на Западе приняли? На Западе. Ну, так и всё. «Эхо» — часть ИХ лобби у нас в стране, а не наоборот. Им тамошние решения критиковать нельзя. Не положено по статусу форпоста и оплота цивилизации в мире дикарей и варваров. Чего от них хотеть?!