{ 12 октября 2021 }

Ксения Анатольевна Собчак очень спешила домой

Рубрики: [Telegram]  

В итоге машина, в которой она мчалась в аэропорт, пошла на обгон и устроила аварию с тяжёлыми последствиями. Как сообщается, пока один труп и один человек в реанимации, притом, что пострадавших могло быть много больше — в ДТП ещё и микроавтобус, набитый людьми угодил, но там, по счастью никого не покалечило. Ксения Анатольевна Собчак после аварии пересела в другую машину и, судя по всему, в аэропорт успела вовремя и домой успешно добралась. Поздравим её с этим. Это же для неё самым главным было? Правда, жалуется на травмы, полученные во время столкновения. Посочувствуем ей в этом. Остальные, кто на месте аварии лежать остались, не жалуются. Покойнику и людям, находящимся в реанимации, как правило, не до этого…

Это же нормально, для человека, который, судя по прессе, является «светской львицей», а может быть и «львицей полусвета», не будем уточнять, в какой именно категории участников отечественной «Человеческой комедии» находится наша аристократия помойки, символом которой является навечно связанный с Ксенией Собчак «Дом-2», мчаться по своим наиважнейшим делам, не обращая внимания на чернь, которая ездит по тем же дорогам, что и она — наследница фамилии своего отца и дочь своей матери? Ну, да, иногда встреча с ней для кого-то оканчивается плохо, но что ей в описанной ситуации было делать? Оставаться на дороге и пытаться помочь пострадавшим? Она же на самолёт спешила! И вообще, она даже не за рулём была: во всём произошедшем её водитель виноват…

Он, кстати, свою вину уже признал — какие к ней могут быть претензии? Да она его и не подгоняла! Это всё он сам — она в момент аварии занята была, разговаривала. А что трупы остались, а она уехала, так она сама в шоке, и вообще, ей сейчас плохо, не надо к ней приставать… Ну, не надо, так не надо. Это как с Качиньским было, только там был самолёт, так что все в итоге всмятку разбились. А так, он тоже сам не сидел за штурвалом. Эти, которые большие люди, они всегда торопятся. Им некогда. Им куда-то вовремя попасть надо. И тут главное, рядом с ними не находиться и с ними не пересекаться, ни на одной и той же дороге одновременно оказываясь, ни ещё как. А сами они за рулём, как Михаил Ефремов, или нет, как Ксения Собчак, неважно. Люди, несущие с собой одни только несчастья и смерть других…

Евгений Сатановский


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