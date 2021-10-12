Когда следишь за высказываниями политиков, так на душе становится кисло…

Скажем, охаивая в очередной раз Байдена и его команду, Трамп на голубом глазу заявил, что американские вертолёты «Апач» новых и новейших модификаций, которые были оставлены в Афганистане, уже разбирают и исследуют «русские и китайцы», так что скоро они у себя «лучшие соберут». И ведь ладно китайцы, но нам-то это зачем?! Насчёт вертолётов в России с советских времён всё было очень и очень неплохо, если, конечно, отрасль ещё курирующий её после отставки с поста министра обороны суперэффективный менеджер Сердюков не похоронил. Мало ли что… Начальство когда на все посты назначает тех, кого оно назначает, люди эти под асфальт что угодно выкашивают. Хорошо известно…

Но если предположить, что пока что худшего не произошло и пока что хотя бы отечественное военное самолёто— и вертолётостроение не полностью добито усилиями тех, кто его оптимизирует и приводит в соответствие со своими идиотскими представлениями о том, как мир должен быть устроен, как это произошло с наукой, образованием, здравоохранением и много чем ещё, так на фига нам те «Апачи»? Разве что, в парк «Патриот» пару штук поставить, в качестве экспонатов. С назидательными табличками на тему того, как их одна великая держава, да пока ещё даже и сверхдержава, бросила, унося ноги от средневековых религиозных фанатиков, которых она за 20 лет войны победить не смогла. Очень бы показательно смотрелось и наводило публику на размышления.

Понимает ли при этом Трамп, что несёт чушь? Наверняка. Но давит-то он на инстинкты, а у американского избирателя кроме них ничего в голове, считай, и нету. У демократов они свои, у республиканцев свои, и для обеих этих категорий Китай и Россия — враг. Так что скажи, что нам и китайцам действия Байдена на пользу — неважно, так это на самом деле или нет, и текущая задача Трампа решена: его избиратель мобилизован, а тот, что за Байдена голосовал, дезориентирован и в смущении. Что и требовалось с самого начала. И тут неважно, что переговоры с талибами об уходе Америки из Афганистана велись при Трампе, а Байден просто реализовал его план, хотя и в самом деле очень криво. И, говоря по чести, если рассматривать ситуацию с точки зрения приближения к большой войне, скажем, США и Китая, мало что ещё важно.

Взаимная риторика американских политиков, вечно обвиняющих друг друга во всех грехах, даже если за ними пристально и не следить, оставляет ощущение того, что измазался в тавоте или его близком родиче, солидоле, которые многие люди, не имеющие прямого отношения к технике, часто путают. Что-то липкое, густое, с запахом и хрен потом отмоешь. Как подумаешь, что именно эти люди судьбы мира решают и от них жизни миллиардов обычных людей зависят… Явно же, они то ли полные идиоты, то ли эгоисты, трепачи и совершенно безответственные авантюристы. И все они в самом деле такими являются. Трамп ещё хоть придуривается и явно клоунничает — с телевидения это у него осталось. Что до тех, кто с другой стороны — полные дебилы. Жаль только, что все они очень опасны…