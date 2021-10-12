Очередная демонстрация на Украине — теперь у дома экс-президента Порошенко. Заодно протестующие — против чего, неважно, ещё и между собой дерутся. И разве это происходит только там? Как глянешь на то, что творится в Грузии, Армении, Молдавии, да и в целом на постсоветском пространстве, и, кстати, за его пределами — в той же Германии, Великобритании, Франции или Соединённых Штатах, понимаешь со всей отчётливостью, что власть, способная обеспечить закон и порядок, может быть только предельно жёсткой, до уровня диктатуры и полицейского государства включительно. Как в монархиях Персидского залива или Сингапуре. Всё остальное не работает, хоть разорвись и тресни вдребезги и пополам.

Анархия совсем не мать порядка. Никаких шансов. Дай человеку свободу, первым делом передушит соседей и такое устроит… Нам дали. Что за эти 30 лет со страной произошло? Смотришь на всё, что на её месте проросло и укоренилось и понимаешь, что ни в прошлое не вернёшься, ни будущее лучше этого прошлого не будет. Нет, с материальной точки зрения для тех, кто подсуетился — конечно. И тем, на кого случайно пару капель золотого дождя, обрушившегося на многочисленных начальников, попало, тоже повезло. Стоило ли оно того? Для них — наверное. В любом случае, ничего уже не изменишь. Но лучшая гарантия того, что все наши бывшие братские республики, ставшие государствами независимыми до изумления, так ими и останутся — то, что они собой представляют. Глянешь — ужаснёшься. Оторопь охватывает.

Насчёт уважения к общему прошлому, соседям и самим себе, даже и говорить не будем. Насчёт того, чтобы сохранить то, что им от имперского и советского прошлого досталось, тем более. Всё пустить в распыл и разорение. Отыскать в прошлом — нацистском, феодальном, клановом — с партийным уклоном, или родо-племенном, у кого какое было, пример для будущего и старательно это самое будущее строить, грызясь друг с другом, как собаки, дерущиеся над костью… Железная воля нужна для того, чтобы утихомирить их вечные свары, заставив вести себя если не прилично, то хоть приемлемо. Да и крови нужно не бояться. И свою, и чужую быть готовым проливать. А кому это по нынешним временам надо? Другие у начальства приоритеты. Отчего лучше точно не будет, а вот хуже в итоге — вполне может. И намного.