Документальные фильмы киностудии Горького вышли в открытый доступ на YouTube

Как и обещали в Киностудии имени Горького, целый ряд интересных документальных фильмов ищет путь к зрителю. В рамках проекта Gorky.Doc началась публикация снятых в последние годы документалок. Семь фильмов — за семь дней: они появятся в открытом доступе на YouTube.

Началось с интернет-премьеры screen life-фильма «На дистанции»: о первом месяце самоизоляции русскоязычных жителей европейских городов. Шестеро героев из Италии, Испании, Великобритании и Германии в течение месяца ведут видеодневники с помощью камер на своих смартфонах.

Следующие на очереди:

— «Сказание о Ерше» — о советских деревянных яхтах-«ершах», обретающих сегодня вторую жизнь в парусном спорте.

— «Мгновения Чемпионата» — позволят еще раз вспомнить Чемпионат мира по футболу в России: моменты матчей, реакции трибун, ликующие фан-зоны, слезы и радость болельщиков.

— «Артековский закал» расскажет об эвакуации знаменитого пионерского лагеря «Артек» в годы Великой отечественной войны

— Фильм-портрет «О чем звонит колокол» покажет попытки вернувшейся из заграницы русской женщины изменить быт в своей деревне.

— «Не женское дело» расскажет о женщинах, не побоявшихся выбрать для себя мужские профессии.

— «Долгое эхо блокады» попытаются узнать, почему современных художников и сегодня волнует тема блокады Ленинграда.

Темы, как видим, абсолютно разные, ракурсы и подход — тоже. Киностудия пытается исследовать жизнь в разных ее проявлениях, заново осмысляя историю и отражая современную социальную реальность с помощью конкретных событий, предметов, мест и людей.

После выхода «великолепной семерки» проект продолжится публикацией новых документальных и научно-популярных фильмов студии.