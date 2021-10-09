Нобелевская премия опустилась до «Оскара»

В нынешнем году награду по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна за «его бескомпромиссное и сострадающие погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами». Этой теме посвящены 10 романов и несколько рассказов, которые автор начал создавать, бежав в Великобританию. Написаны они на английском языке, хотя его родной — суахили. Если проще — главные темы произведений Гурны — расизм и BLM.

Такие формулировки — бред. Они не отражают литературную, словесную ценность произведений. В 2020 году всё было иначе — американская поэтесса Луиза Глюк получила награду «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным». То есть Нобелевский комитет рассмотрел форму произведения, а не только соответствие нынешним тенденциям.

Кстати, Нобелевская премия мира ещё больше втаптывает в грязь некогда престижнейшую награду. Её вручили, в том числе, нашему соотечественнику — главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Мурадову. И он тут же посвятил её погибшим Анне Политковской, Юрию Щекочихину и так далее

Если у «Нобелевки» теперь такие критерии, почему её не дали, например, представителям ВГТРК после гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина на Донбассе? А как насчёт погибших в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко? Они тоже выполняли свою работу.

В общем, теперь Нобелевская присуждается не тем, кто её заслужил, а тем, чьё награждение будет в радость странам, управляющим фондами премии.